Miguel Arce se conmueve en “Esto sí es amor” al recordar el fallecimiento de su padre: ''Le dio un infarto fulminante''

Miguel Arce se conmueve al hablar de su padre fallecido en pleno programa de 'Esto sí es amor'. | Foto: composición LR/ATV/IG - Miguel Arce

En plena transmisión en vivo de 'Esto sí es amor', el conductor Miguel Arce volvió a acaparar la atención del público al conmoverse hasta las lágrimas al recordar la repentina muerte de su padre. El presentador abrió su corazón frente a cámaras y recapitular aquel difícil momento con profunda tristeza y confesó que se trata de una experiencia que lo marcó para siempre y que aún remueve sus emociones cada vez que la trae a la memoria.

Mientras conversaba con un participante, el exchico reality se mostró visiblemente afectado al escuchar la historia de su madre, fallecida a causa de cáncer. Lejos de mantenerse distante, Arce decidió compartir su testimonio y estableció un vínculo de empatía en pleno directo.

La dolorosa pérdida familiar de Miguel Arce

Luego de escuchar la historia de Miguel Ángel 'Chalán Churrazo', Arce confesó que todavía atraviesa un duelo doloroso desde hace varios meses por la muerte de su padre, quien falleció a causa de un infarto fulminante, una pérdida que calificó como irreparable.

“Yo empatizo mucho con tu historia. Hace unos ocho meses mi padre se fue. Fue de un momento para otro, a él le dio un infarto fulminante. Hablé con él a las ocho de la noche y al día siguiente ya no se despertó”, expresó el exintegrante de Combate.

El sentido de empatía que siente Miguel Arce

La reacción del presentador evidenció la carga emocional que arrastra tras la pérdida de un ser querido y permitió que su vulnerabilidad quedara expuesta en pantalla, algo poco habitual en la televisión nacional.

Asimismo, resaltó su capacidad para sobreponerse en un momento tan delicado como ese y no dudó en expresarle su apoyo por el fallecimiento de su madre .

“Esta historia me toca mucho. Eres un luchador, hermano. Y a mí me pasó a los 40 años. A ti te pasó mucho, mucho más joven. Entonces, de verdad, hermano, fuerza. Me gusta mucho todo lo que has logrado y... nada, perdón, perdón, me voy un poquito”, dijo con la voz entrecortada.