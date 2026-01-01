Jonathan Horna Feijoo, conocido públicamente como Youna, expareja y padre de la primera hija de Samahara Lobatón, volvió a captar la atención tras hacer pública una reflexión cargada de significado al recibir el Año Nuevo. El mensaje llegó días después de revelar que fue diagnosticado con cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió un video que generó múltiples reacciones de respaldo. Sus palabras conectaron con seguidores que valoraron el tono honesto frente a una etapa marcada por cambios en su salud.

Youna y su mensaje de Año Nuevo tras revelar que tiene cáncer

Pese al impacto que provocó el diagnóstico, Youna optó por un discurso centrado en el aprendizaje y la esperanza. En el material difundido, dejó claro que el pasado no se puede modificar, aunque sí comprender desde otra perspectiva.

“Lo que ya pasó no se puede cambiar, solamente podemos aprender de eso, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, no importa cuál sea tu situación, cuál sea el problema, de todas las opciones EL amor siempre va a ser la mejor”, escribió junto al video, mensaje que cerró con un agradecimiento por la llegada del 2025.

Reflexión de Youna sobre el amor y la vida en medio de su diagnóstico

El testimonio del barbero destacó por priorizar una mirada emocional antes que el temor. Para él, el amor se presenta como una respuesta ante cualquier dificultad, incluso frente a escenarios complejos.

La publicación recibió comentarios de apoyo que resaltaron su fortaleza: "Ejemplo de padre", "Muchas fuerzas Youna, un abrazo muy fuerte a la distancia", "Vamos arriba, siempre arriba, que de esta salimos todos juntos", fueron algunos mensajes.

Youna inicia quimioterapia y toma una decisión personal

Como parte del tratamiento médico, Youna confirmó que ya comenzó sesiones de quimioterapia. En ese contexto, decidió compartir un momento significativo al mostrar el corte de su cabello, al que siempre consideró parte de su identidad.

“Los que me conocen saben cuánto amo mi cabello y lo que me gusta llevarlo largo, pero ahora tocó”, expresó. El gesto simbolizó un paso necesario dentro de un proceso que también atraviesa desde lo emocional.