Rodrigo González se conmueve al recordar a Camucha Negrete: “Pocas veces he conocido a alguien tan positiva”
A tres meses del fallecimiento de Camucha Negrete, Rodrigo González no pudo contener su emoción al hablar del vínculo especial que compartía con la actriz.
Rodrigo González recordó con profunda emoción a Camucha Negrete durante una entrevista en 'Amor y fuego', donde también participaron su esposo, Enrique Collantes, y su nieta Paula Mejía. La conversación permitió revivir momentos llenos de cariño y destacar la fuerza de la actriz sobre el escenario y en la vida cotidiana. Su esposo relató que la actriz siempre mantenía una actitud activa y divertida, capaz de contagiar alegría incluso en los días difíciles.
El conductor de televisión destacó la positividad de la fallecida. “Pocas veces he conocido a alguien tan positiva como Camucha, era como la fuerza que tenía, la fuerza de transformar”, expresó Rodrigo, evidenciando el impacto que su amistad y cercanía tuvieron en su vida y carrera profesional. Paula Mejía también resaltó el papel de su abuela como bisabuela presente y cariñosa: “Ella ha sido bisabuela, yo tengo dos hijas y ella ha sido una bisabuela presente… ”.
Rodrigo González y su cercanía con Camucha Negrete
El vínculo entre Rodrigo González y Camucha Negrete era tan fuerte que el conductor llegó a considerarla un referente familiar. Enrique Collantes, esposo de la actriz, afirmó que ella le tenía un gran cariño y que incluso llegó a bromear sobre la posibilidad de que el popular 'Peluchín' hubiera sido su hijo en otra vida. La complicidad y afecto que compartieron trascendió la pantalla, dejando huella en quienes los rodeaban.
Rodrigo subrayó la generosidad y profesionalismo de Camucha. “Siempre ha sido generosa, yo siempre la he admirado, siempre me ha parecido que es una persona que hay mucho que admirar en su energía, en su fuerza, en su profesionalismo”, declaró. Su emoción fue evidente mientras recordaba cómo la actriz mantenía una actitud positiva y motivadora en todas sus actividades.
Legado y recuerdos de Camucha Negrete
Paula Mejía reiteró la admiración y amor que sentía por su abuela. “Te adoraba”, afirmó, evocando la cercanía que mantuvo con su familia y su legado en la televisión peruana. Enrique Collantes también compartió que Camucha le tenía un gran cariño a Rodrigo González, consolidando la idea de una relación profunda y genuina entre ambos.
Rodrigo González, al rememorar anécdotas y audios que recibió de Camucha, destacó la magia que rodeaba su trabajo. “Parecía mágico porque qué mejor que un ícono en la televisión como ella… cuando ella me mandó un audio… yo sentía que debía ir al teatro”, relató, confirmando que la actriz no solo dejó un impacto profesional, sino también un vínculo humano irrepetible.