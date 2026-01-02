‘Stranger Things Relatos del 85’: cuándo sale, si es canon, tráiler y todo sobre la nueva serie animada de Netflix

Netflix anunció una nueva expansión del universo de Stranger Things tras el final de la serie principal, emitido el 31 de diciembre. La plataforma confirmó que en 2026 estrenará Stranger Things: Relatos del ’85, una serie animada que explorará acontecimientos paralelos ambientados en una etapa clave de la historia de Hawkins.

Este nuevo proyecto no continuará directamente los hechos del desenlace, sino que aportará información complementaria para enriquecer la mitología de la franquicia y aclarar interrogantes que quedaron abiertos entre los fanáticos. Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de lanzamiento, Netflix adelantó que la producción llegará este año y contará con tres episodios.

¿Qué personajes regresan en ‘Stranger Things: Relatos del 85’?

La serie animada reunirá nuevamente a los protagonistas más emblemáticos de Stranger Things. Mike, Lucas, Dustin, Will, Max y Once volverán a ser el eje de la historia, esta vez involucrados en un caso inédito que se desarrollará dentro de la cronología del universo de Hawkins.

La trama los llevará a enfrentar una amenaza sobrenatural nunca antes explorada, manteniendo la esencia del trabajo en equipo y la química que definió a la producción original. Este formato animado permitirá expandir la narrativa sin perder la identidad del grupo que marcó a toda una generación de seguidores.

¿En qué momento de la historia se sitúa ‘Stranger Things: Relatos del 85’?

La historia de Stranger Things: Relatos del ’85 estará ambientada en el invierno de 1985, situándose cronológicamente entre los acontecimientos de la segunda y la tercera temporada de la serie original. Este momento específico permite explorar aspectos poco conocidos de los protagonistas antes de la crisis vivida en el centro comercial Starcourt.

Al desarrollarse dentro de ese tramo temporal, la serie animada no modifica el desenlace de la trama principal, sino que suma nuevas capas de información para enriquecer el trasfondo de los personajes y los hechos que definieron esa etapa en Hawkins.