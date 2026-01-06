El actor y cantante británico Jamie Campbell Bower relató la exigente preparación física y mental que implicó interpretar a Vecna, personaje nacido como Henrry Creel. El interprete del principal antagonista de 'Stranger Things', la icónica serie de ciencia ficción de Netflix, detalló el arduo trabajo que implicó encarnar a 001/ Peter Ballard: "La temporada pasada fue una prótesis completa, de pies a cabeza, lo que implicó un tiempo de aplicación de aproximadamente siete horas y media".

Para la quinta temporada de 'Stranger Thing', Campbell Bower, de 37 años, pasó por un proceso de maquillaje y prótesis que tomó al rededor de cuatro horas. Además, indicó que el trabajo fue mucho más colaborativo entre los diferentes departamentos creativos. Detalló que la prótesis comenzaba desde el torso hasta la cabeza desde y que uno de sus brazos era completamente protésico, aunque conservaba su mano con los dedos alargados y las uñas extendidas.

Jamie Campbell Bower y cómo construyó el papel de Vecna

"Trabajé a Whatsit (Sr. Qué) casi como si fuera un personaje distinto, separado del resto de las identidades", aseguró Jamie Campbell Bower. Agregó: "El proceso consistió en tomar los elementos más abstractos de la memoria de Henry y transfórmalos en una nueva versión del personaje". Por esa razón, el final definitivo de la serie representó para él una liberación personal.

Durante la construcción del personajes, Campbell Bower tomó como inspiración al Sr. Rogers, la película 'A beautiful day in the neighborhood' y 'El resplandor'. También recurrió a las películas clásicas y recuerdos personales para modelar la personalidad de uno de los villanos más icónicos de los últimos tiempos. Tras finalizar las grabaciones, el actor recurrió a terapia para desconectarse emocionalmente del personaje.

Jamie Campbell Bower y su trato con el elenco juvenil

El actor británico comentó que su relación con el elenco juvenil le permitió divertirse durante el rodaje y desconectarse del personaje en los momentos de descanso, sobre todo hacia el final de le temporada. "Hay una escena genial al final del episodio siete donde todos estamos sentados alrededor de una mesa. Es una escena bastante espeluznante, pero recuerdo haber reído mucho con los niños, lo cual me hizo volver a la realidad. Me hizo pensar: 'Vale, soy Jamie. Está bien estar aquí'".

Por último, el británico aseguró que 'Stranger Thing' lo ha "bendecido muchísimo" y que "ha cambiado su vida". Regresar a la franquicia depende de la decisión de Matt y Ross Duffer, sin embargo, Campbell Bower prefiere tomarse un descanso prologando y enfocarse en nuevos proyectos.