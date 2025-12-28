Se inicia la cuenta regresiva para el final de una de 'Stranger Things', una de las series más vistas en la historia de Netflix. Tras el lanzamiento del volumen 2 de la quinta y última temporada, el pasado 25 de diciembre, la plataforma de streaming anunció que el episodio final se estrenará el miércoles 31 de diciembre.

'Stranger Things' es una serie que mezcla drama, suspenso, ciencia ficción y terror, creada por los hermanos Matt y Ross Duffer y producida por Netflix. La historia transcurre en el ficticio pueblo de Hawkins, Indiana, durante la década de 1980. Los protagonistas descubren una instalación secreta del gobierno que realiza experimentos con lo paranormal, mismo que abre un portal a una dimensión alterna conocida como el Upside Down, desatando una serie de eventos sobrenaturales.

¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de 'Stranger Things' 5?

El episodio 8, que cierra la quinta temporada y la serie, se estrenará el miércoles 31 de diciembre de 2025 en Netflix.

¿A qué hora se estrena el capítulo 8 en Netflix?

En América Latina, estos son los horarios aproximados para ver el episodio:

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m. (31 dic)

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:00 p.m. (31 dic)

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p.m. (31 dic)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m. (31 dic)

¿Cuánto durará el capítulo 8 de 'Stranger Thing' 5?

El episodio final, titulado 'The rightside up', tendrá una duración de aproximadamente 2 horas y 8 minutos, siendo uno de los más extensos de la historia de la serie.

¿Cuál es el título del episodio 8 de 'Stranger Thing' 5?

El capítulo final lleva por título 'The rightside up' (en español podría traducirse como “El mundo al derecho”), haciendo posible alusión al emblemático 'Upside down' que ha marcado la trama desde la primera temporada.

¿Dónde ver el capítulo 8 de 'Stranger Thing' 5?

El episodio estará disponible exclusivamente en Netflix, la plataforma de streaming propietaria de la serie.