HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     
Cine y series

'Stranger Things' 5 capítulo 8: cuándo y a qué hora se estrena el último capítulo completo de la serie en Netflix

Descubre cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 8 de 'Stranger Things' 5 en Perú y toda Latinoamérica. Conoce aquí todos los detalles de la serie de los hermanos Duffer.

Capítulo final de 'Stranger Things' Foto: Composición LR
Capítulo final de 'Stranger Things' Foto: Composición LR

Se inicia la cuenta regresiva para el final de una de 'Stranger Things', una de las series más vistas en la historia de Netflix. Tras el lanzamiento del volumen 2 de la quinta y última temporada, el pasado 25 de diciembre, la plataforma de streaming anunció que el episodio final se estrenará el miércoles 31 de diciembre.

'Stranger Things' es una serie que mezcla drama, suspenso, ciencia ficción y terror, creada por los hermanos Matt y Ross Duffer y producida por Netflix. La historia transcurre en el ficticio pueblo de Hawkins, Indiana, durante la década de 1980. Los protagonistas descubren una instalación secreta del gobierno que realiza experimentos con lo paranormal, mismo que abre un portal a una dimensión alterna conocida como el Upside Down, desatando una serie de eventos sobrenaturales.

PUEDES VER: 'Stranger Things 5', volumen 2: fecha de estreno y a qué hora ver la serie en Netflix

lr.pe

¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de 'Stranger Things' 5?

El episodio 8, que cierra la quinta temporada y la serie, se estrenará el miércoles 31 de diciembre de 2025 en Netflix.

¿A qué hora se estrena el capítulo 8 en Netflix?

En América Latina, estos son los horarios aproximados para ver el episodio:

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m. (31 dic)

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:00 p.m. (31 dic)

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p.m. (31 dic)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m. (31 dic)

PUEDES VER: Stranger Things 5: horario de estreno y cómo ver la Parte 1 desde Perú y otros países

lr.pe

¿Cuánto durará el capítulo 8 de 'Stranger Thing' 5?

El episodio final, titulado 'The rightside up', tendrá una duración de aproximadamente 2 horas y 8 minutos, siendo uno de los más extensos de la historia de la serie.

¿Cuál es el título del episodio 8 de 'Stranger Thing' 5?

El capítulo final lleva por título 'The rightside up' (en español podría traducirse como “El mundo al derecho”), haciendo posible alusión al emblemático 'Upside down' que ha marcado la trama desde la primera temporada.

¿Dónde ver el capítulo 8 de 'Stranger Thing' 5?

El episodio estará disponible exclusivamente en Netflix, la plataforma de streaming propietaria de la serie.

Notas relacionadas
Estrenos de Netflix en diciembre 2025: películas y series que llegan este mes

Estrenos de Netflix en diciembre 2025: películas y series que llegan este mes

LEER MÁS
Final de 'Stranger Things' llega a los cines de Estados Unidos

Final de 'Stranger Things' llega a los cines de Estados Unidos

LEER MÁS
Stranger Things 5: horario de estreno y cómo ver la Parte 1 desde Perú y otros países

Stranger Things 5: horario de estreno y cómo ver la Parte 1 desde Perú y otros países

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mónica Sánchez y David Villanueva: la diferencia de edad y estatura entre los actores de 'Al fondo hay sitio'

Mónica Sánchez y David Villanueva: la diferencia de edad y estatura entre los actores de 'Al fondo hay sitio'

LEER MÁS
Brigitte Bardot (1934-2025): más que un sex symbol

Brigitte Bardot (1934-2025): más que un sex symbol

LEER MÁS
Muertes en “Stranger things”: Alexei y las veces que los Duffer nos rompieron el corazón

Muertes en “Stranger things”: Alexei y las veces que los Duffer nos rompieron el corazón

LEER MÁS
Si supieras: te explicamos el final de la película LGBT de Netflix [VIDEO]

Si supieras: te explicamos el final de la película LGBT de Netflix [VIDEO]

LEER MÁS
'Avatar 3: Fuego y ceniza': fecha de estreno, tráiler y todo lo que debes saber sobre la nueva secuela

'Avatar 3: Fuego y ceniza': fecha de estreno, tráiler y todo lo que debes saber sobre la nueva secuela

LEER MÁS
¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Cine y series

Un clásico navideño de Bruce Willis: “Duro de matar”

Los 10 años de una serie que baila con pañuelo propio: “Better Call Saul”

'Bridgerton' temporada 4: tráiler y fecha de estreno de las dos partes de la serie de Netflix

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025