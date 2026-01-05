Recientemente, Sam Smit sorprendió al visitar el Perú durante las vacaciones de fin de año, recorriendo la Amazonía y la ciudad imperial del Cusco. Su presencia causó revuelo entre sus miles de seguidores peruanos y extranjeros, quienes no tardaron en reconocer al intérprete de éxitos como 'I'm not the only one', "Unholy' y 'Too good at goodbyes'.

El cantante británico, que arribó a finales de diciembre del 2025, compartió un emotivo mensaje en su redes sociales acompañado de imágenes en las que se le ve feliz y complacido tras probar los potajes peruanos y recibir el cariño de la gente durante su estadía en el país.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Mensaje de Sam Smith sobre su visita al Perú

PUEDES VER: Sam Smith eligió el Amazonas para pasar Año Nuevo 2026 y fue grabado en las calles de Cusco

El mensaje de Sam Smith sobre su viaje al Perú

A través de su cuenta de Instagram, Sam Smith publicó un mensaje en español para expresar lo que significó su breve estadía en el país. "Querido Perú", inicia el texto que emocionó a miles de fans.

Luego escribió: "Durante las últimas dos semanas he tenido el privilegio de explorar parte de la belleza que tu país guarda con tanto amor. Ha sido uno de los mayores honores de mi vida ser testigo de tu naturaleza impresionante". Así, dejó en claro que quedó asombrado por la espléndida flora y fauna peruana, además de sus patrimonios culturales.

El ganador de cuatro premios Grammy también destacó: "Aún más que eso, sentir la calidez y la bondad con la que tantas personas hermosas me recibieron en el camino. Después de mis conciertos en Lima en marzo de 2024, ya llevaba a Perú muy dentro de mi corazón. Pero después de este viaje, mi corazón está desbordado de gratitud".

PUEDES VER: Monique Pardo impacta al revelar que vende antigüedades en la puerta de su casa mientras enfrenta una dura enfermedad

Sam Smith maravillado con el Perú

Sam Smith relató su experiencia al conocer a un oso perezosos en libertad, así como su visita a la ciudadela inca de Machu Picchu, ubicada en las montañas de los Andes, sobre el valle del río Urubamba. Este sitio arqueológico, considerado una de las siete maravillas del mundo moderno, es uno de los destinos turísticos más visitados a nivel global.

"Desde conocer a mi primer perezoso en libertad, hasta subir a Machu Picchu, nadar a solo dos metros de un delfín rosado, beber innumerables tazas de té de muña y, mi momento favorito de todos: sentarme en las islas flotantes del lago Titicaca. Este viaje ha sido pura magia", escribió el arista.

Finalmente, el cantante británico agradeció a sus guías turísticos por acompañarlo a él y a su familia durante su recorrido. "No puedo esperar para volver algún día (…) Con todo mi amor, infinitamente, Sam".