HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Entretenimiento

Televisión Peruana 2026: jales de conductores y artistas en TV, nuevos programas y novedades en América TV, Latina, Panamericana TV y ATV

América TV, Latina, Panamericana y ATV anunciaron para el 2026 una renovación con nuevos programas, realities y el regreso de figuras clave de la televisión peruana.

Nuevos programas y artistas en América TV, Latina, Panamericana y ATV. Foto: composición LR/difusión
Nuevos programas y artistas en América TV, Latina, Panamericana y ATV. Foto: composición LR/difusión

La televisión peruana se prepara para una fuerte renovación de cara al 2026. América TV, Panamericana Televisión, Latina y ATV tienen preparados nuevos programas, jales de figuras y cambios estratégicos en sus parrillas. El próximo año estará marcado por el regreso de rostros emblemáticos, el estreno de realities, magazines y programas de competencia que buscarán captar la atención del público y elevar la competencia entre canales.

Uno de los anuncios que más ha llamado la atención es el regreso de Gisela Valcárcel a la televisión, así como la migración de reconocidas figuras que dejaron sus anteriores casas televisivas para iniciar una nueva etapa.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Conciertos en Perú 2026: fechas, artistas confirmados y dónde comprar entradas

lr.pe

Nuevos programas y figuras en Panamericana TV

Panamericana Televisión apuesta fuerte por el reforzamiento de su pantalla con la llegada de importantes figuras. El gran jale es Gisela Valcárcel, quien se suma a la señal junto con Jorge Benavides, que llega tras dejar ATV con su programa humorístico. A ellos se une Cristian Rivera, consolidando una estrategia basada en rostros con alto reconocimiento.

Entre los estrenos más ambiciosos destaca el reality 'La granja VIP Perú', basado en la franquicia sueca The Farm. El programa contará con 40 cámaras y 18 famosos que deberán convivir y sobrevivir en una granja real, alejados de los lujos y bajo vigilancia las 24 horas. Además, se rumorea que la conducción estaría a cargo de Ethel Pozo y Laura Spoya, lo que ha generado gran expectativa.

América TV renueva su pantalla con nuevos programas y figuras del medio

  • Sucesos: programa conducido por Julio Chuquitaype que profundiza en los hechos más impactantes que marcaron la historia del país, como el caso de Mesa Redonda y la captura de Abimael Guzmán, con un enfoque periodístico y de análisis.
  • 'Perú Misterio': espacio liderado por Anthony Choy, dedicado a la investigación y difusión de fenómenos paranormales, misterios y sucesos inexplicables ocurridos en el Perú.
  • 'Eres mi sangre' (segunda temporada): Serie de ficción que regresa con una nueva temporada, continuando la historia que captó la atención del público en su primera entrega.
  • 'Gana si puedes': programa de competencia y entretenimiento conducido por Jota Benz y Majo con Sabor, donde los participantes enfrentan distintos retos para llevarse premios.
  • 'Destinos': programa de viajes conducido por Andrés Wiese, que marcará su regreso a la televisión, mostrando diversos lugares y experiencias turísticas.

PUEDES VER: Hija de Jaime Bayly se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con el escritor: 'Salud por nosotros'

lr.pe

Estos son los nuevos programas y talentos que se suman a Latina TV

Latina Televisión apostará por contenidos variados. Entre las novedades destaca un programa dedicado al mundo animal, conducido por el veterinario Pancho Cavero, quien regresa al canal tras más de 15 años, con un enfoque educativo sobre el cuidado de mascotas.

El humor y la música tendrán un rol clave con un nuevo show liderado por Ricardo Morán y Carlos Alcántara. Además, vuelve 'Yo Soy: Grandes Batallas', con la conducción de Franco Cabrera, y José Peláez regresa con 'Me caigo de risa', formato internacional de humor y competencia. También se estrenará la ficción 'Valentina Valiente', adaptación de 'María la del Barrio' protagonizada por Mayra Goñi, y Nelly Rossinelli se sumará al magazine “Arriba mi gente”.

ATV apostará por nuevos formatos y figuras

ATV también moverá sus fichas con la incorporación del comediante Alfredo Benavides, quien debutará con un nuevo programa humorístico tras la salida de su hermano Jorge Benavides hacia Panamericana. La periodista Andrea Llosa continuará en el canal y regresaría con un nuevo formato, mientras que Pamela Vértiz seguirá al frente de “Día D”. Aunque aún no hay estrenos confirmados, se rumorea que ATV apostará por un magazine matutino, mientras que Magaly Medina no ha confirmado su continuidad.

Notas relacionadas
Adolfo Chuiman lanza crítica contra la nueva generación de actores de la televisión peruana: "No hay un buen nivel de preparación"

Adolfo Chuiman lanza crítica contra la nueva generación de actores de la televisión peruana: "No hay un buen nivel de preparación"

LEER MÁS
¡Listos para competir! América Multimedia revela sus nuevos programas y contenidos exclusivos para el 2026

¡Listos para competir! América Multimedia revela sus nuevos programas y contenidos exclusivos para el 2026

LEER MÁS
Renato Rossini se despide con un emotivo mensaje de Guillermo Rossini: ''Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú''

Renato Rossini se despide con un emotivo mensaje de Guillermo Rossini: ''Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandro Sanz admite relación con fan de 18 años cuando él tenía 49: "Deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad"

Alejandro Sanz admite relación con fan de 18 años cuando él tenía 49: "Deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad"

LEER MÁS
La Uchulú revela que se realizará cirugía de reasignación de sexo en Tailandia: "Estoy lista"

La Uchulú revela que se realizará cirugía de reasignación de sexo en Tailandia: "Estoy lista"

LEER MÁS
Fátima Chávez, la periodista sanmarquina que triunfa en TV: "Uno siempre tiene que mantener los pies sobre la tierra"

Fátima Chávez, la periodista sanmarquina que triunfa en TV: "Uno siempre tiene que mantener los pies sobre la tierra"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump reveló haber conversado con Maduro en los últimos días, pero que "no se logró mayor cosa"

Presos políticos liberados por el régimen de Maduro no podrán salir de Venezuela y deberán ir cada 30 días a los tribunales

La CIA habría usado drones para atacar una instalación portuaria de Venezuela, según CNN

Entretenimiento

Son del Duke, La Bella Luz y la Chola Chabuca se unen para celebrar el Año Nuevo 2026 a lo grande en Plaza Norte

Bruno Pinasco confiesa lo difícil que fue vivir el proceso de divorcio de sus padres: "(Rulito) Venía una vez por semana a visitarnos"

Brigitte Bardot (1934-2025): más que un sex symbol

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025