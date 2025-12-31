La televisión peruana se prepara para una fuerte renovación de cara al 2026. América TV, Panamericana Televisión, Latina y ATV tienen preparados nuevos programas, jales de figuras y cambios estratégicos en sus parrillas. El próximo año estará marcado por el regreso de rostros emblemáticos, el estreno de realities, magazines y programas de competencia que buscarán captar la atención del público y elevar la competencia entre canales.

Uno de los anuncios que más ha llamado la atención es el regreso de Gisela Valcárcel a la televisión, así como la migración de reconocidas figuras que dejaron sus anteriores casas televisivas para iniciar una nueva etapa.

Nuevos programas y figuras en Panamericana TV

Panamericana Televisión apuesta fuerte por el reforzamiento de su pantalla con la llegada de importantes figuras. El gran jale es Gisela Valcárcel, quien se suma a la señal junto con Jorge Benavides, que llega tras dejar ATV con su programa humorístico. A ellos se une Cristian Rivera, consolidando una estrategia basada en rostros con alto reconocimiento.

Entre los estrenos más ambiciosos destaca el reality 'La granja VIP Perú', basado en la franquicia sueca The Farm. El programa contará con 40 cámaras y 18 famosos que deberán convivir y sobrevivir en una granja real, alejados de los lujos y bajo vigilancia las 24 horas. Además, se rumorea que la conducción estaría a cargo de Ethel Pozo y Laura Spoya, lo que ha generado gran expectativa.

América TV renueva su pantalla con nuevos programas y figuras del medio

Sucesos: programa conducido por Julio Chuquitaype que profundiza en los hechos más impactantes que marcaron la historia del país, como el caso de Mesa Redonda y la captura de Abimael Guzmán, con un enfoque periodístico y de análisis.

'Perú Misterio': espacio liderado por Anthony Choy, dedicado a la investigación y difusión de fenómenos paranormales, misterios y sucesos inexplicables ocurridos en el Perú.

'Eres mi sangre' (segunda temporada): Serie de ficción que regresa con una nueva temporada, continuando la historia que captó la atención del público en su primera entrega.

'Gana si puedes': programa de competencia y entretenimiento conducido por Jota Benz y Majo con Sabor, donde los participantes enfrentan distintos retos para llevarse premios.

'Destinos': programa de viajes conducido por Andrés Wiese, que marcará su regreso a la televisión, mostrando diversos lugares y experiencias turísticas.

Estos son los nuevos programas y talentos que se suman a Latina TV

Latina Televisión apostará por contenidos variados. Entre las novedades destaca un programa dedicado al mundo animal, conducido por el veterinario Pancho Cavero, quien regresa al canal tras más de 15 años, con un enfoque educativo sobre el cuidado de mascotas.

El humor y la música tendrán un rol clave con un nuevo show liderado por Ricardo Morán y Carlos Alcántara. Además, vuelve 'Yo Soy: Grandes Batallas', con la conducción de Franco Cabrera, y José Peláez regresa con 'Me caigo de risa', formato internacional de humor y competencia. También se estrenará la ficción 'Valentina Valiente', adaptación de 'María la del Barrio' protagonizada por Mayra Goñi, y Nelly Rossinelli se sumará al magazine “Arriba mi gente”.

ATV apostará por nuevos formatos y figuras

ATV también moverá sus fichas con la incorporación del comediante Alfredo Benavides, quien debutará con un nuevo programa humorístico tras la salida de su hermano Jorge Benavides hacia Panamericana. La periodista Andrea Llosa continuará en el canal y regresaría con un nuevo formato, mientras que Pamela Vértiz seguirá al frente de “Día D”. Aunque aún no hay estrenos confirmados, se rumorea que ATV apostará por un magazine matutino, mientras que Magaly Medina no ha confirmado su continuidad.