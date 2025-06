En 2006, Liliana Castro Mannarelli fue señalada como 'autora intelectual' de uno de los homicidios más mediáticos del Perú: el asesinato de la empresaria Myriam Fefer. En aquel entonces, mantenía una relación sentimental con Eva Bracamonte, hija de la víctima y quien también fue señalada como sospechosa. Una de las razones por las que se le señaló como presuntas culpables es que la hermana de Ariel Bracamonte y la exintegrante de 'Combate' habrían recibido préstamos de Sideral, empresa de propiedad de la occisa.

Ahora, tras casi 20 años de silencio, Liliana Castro contó su versión del caso en una reciente entrevista para el canal de YouTube 'Guscong!' y reveló el verdadero motivo por el que Eva Bracamonte transfirió parte de las acciones de Sideral a su nombre, tras el brutal crimen de la empresaria. Asimismo, indicó nunca haber recibido un sol por dichos activos financieros.

¿Qué dijo Liliana Castro sobre las acciones que pusieron a su nombre tras el crimen de Myriam Fefer?

En el reciente programa del podcast de YouTube anteriormente mencionado, Liliana Castro reveló detalles de su noviazgo con Eva Bracamonte y cómo es que se vio envuelta en el caso del asesinato de Myriam Fefer. Según comentó la excombatiente, tras el crimen de la empresaria, apoyó a su entonces pareja a mantener a flote la compañía. Sin embargo, cuando terminaron su relación, tomó la decisión de alejarse de la empresa y mudarse de la casa.

"Yo empezaba ayudarla, hablaba a veces con la secretaria para ver qué se necesitaba. Yo recuerdo que necesitaba prácticas para terminar mi carrera y me pusieron como relacionista pública. Me dieron una chamba que era ayudar a los clientes, renovar contratos (...) Cuando empecé a trabajar en la empresa, comenzó a delegarme más responsabilidades (...) Cuando terminamos nuestra relación, yo decido irme porque yo vivía en su casa y trabajaba para ella", señaló.

Aunque indicó que expareja, le propuso que comprara acciones para que continuara trabajando en la compañía junto a ella, solo tenía ahorrado US$ 16.000, cifra que no le alcanzaría para adquirir uno de estos activos. Fue en ese momento que Eva le sugirió hacer una especie de 'préstamo', transfiriendo parte de las acciones a su nombre. La condición era que no cobraría utilidades hasta que el monto acumulado alcanzara el valor de la venta de cada uno las acciones que se le había puesto a su nombre.

"Me dijo: 'Yo te transfiero las acciones y con el pasar de los años nunca cobremos utilidades' Cuando las utilidades de mi trabajo tengan la cantidad de dinero de lo que realmente cuestan (las acciones) te pago. Y así fue. Me transfirió las acciones y yo sentí que trabajaba en algo mío. Ya no era contratada", explicó.

Asimismo, indicó que nunca cobró nada los activos generados, algo que le sirvió como defensa durante el juicio de Myriam Fefer. "Nunca cobramos utilidades que sirvió durante el juicio. Me pusieron como autora intelectual por lucro (algo ilógico) porque si yo hubiera hecho esto por plata, ¿por qué nunca cobré nada? Fue mi mejor defensa. Nunca (cobré). Han pasado 20 años, pero, aun así, las acciones no eran algo que me correspondió", sentenció.