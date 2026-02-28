¡Perú presente! Shakira camina junto a Santos Bravos, con Alejandro Aramburú, en gran cierre de tour en el GNP Seguros de CDMX 2026
El cantante peruano Alejandro Aramburú vuelve a sorprender. Con sus compañeros de Santos Bravos, desfiló en primera línea al lado de Shakira en el último concierto de 'La Loba' en el emblemático estadio.
Alejandro Aramburú vuelve a captar la atención internacional. El cantante peruano sorprendió al aparecer en primera línea junto a Shakira durante el último concierto que la superestrella colombiana ofreció en Ciudad de México como parte de su taquillera gira 'Las mujeres ya no lloran'. El inesperado momento ocurrió la noche del viernes 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros, donde 'La Loba' impuso un récord con 13 presentaciones totalmente agotadas en el emblemático recinto a lo largo de su tour mundial.
Aramburú no estuvo solo: al igual que él, se lucieron sus compañeros de Santos Bravos, la boyband latina que, desde su debut en octubre de 2025, viene ganando terreno en la industria musical bajo el respaldo de Hybe, la compañía detrás del fenómeno global BTS.
Alejandro Aramburú celebra que caminó con Shakira en México
La presencia de los integrantes de Santos Bravos en el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros generó un verdadero revuelo en redes sociales. Los seguidores de la agrupación celebraron con entusiasmo la oportunidad de verlos compartir escenario con una de las artistas más influyentes del planeta.
En particular, el peruano Alejandro Aramburú compartió en sus redes fragmentos de este hito en su carrera. En una de sus historias de Instagram, publicó un video junto al más joven del grupo, el mexicano Kenneth Lavill, quien desbordaba energía y alegría mientras aguardaban la señal para caminar en primera línea junto a 'La Loba'. En otra actualización, Alejandro posó con confianza al lado del puertorriqueño Gabi, reforzando la imagen de camaradería que caracteriza a la boyband.
Alejandro y Kenneth de Santos Bravos. Foto: captura Instagram Alejandro Aramburú
Alejandro y Gabi de Santos Bravos. Foto: captura Instagram Alejandro Aramburú
Así fue la caminata de Santos Bravos con Shakira
Santos Bravos compartió en sus plataformas digitales una mirada privilegiada de su caminata junto a Shakira en México. Los idols latinos mostraron aplomo y respeto por las reglas de la dinámica, que exige mantener los lentes puestos durante el desfile con 'La Loba'. Este detalle no pasó desapercibido en Perú, donde recordaron que actrices como Mayra Goñi y Francesca Aronsson se los retiraron al participar en la misma experiencia en 2025.
Finalmente, apenas Shakira se dirigió al escenario y todos los invitados se detuvieron por indicación del staff, los jóvenes cantantes no pudieron ocultar sus sonrisas de emoción y satisfacción, coronando así este momento como un verdadero sueño hecho realidad.