Jorge Benavides volvió a captar la atención del público tras compartir una confesión inesperada sobre su dinámica laboral con su esposa, Karim Marengo. El comediante habló con naturalidad sobre situaciones que se presentan durante las grabaciones de 'JB en ATV', especialmente en los sketches donde interpreta al recordado niño Arturito.

La revelación se dio luego de una cena navideña junto a su elenco. En ese espacio, el actor agradeció públicamente el respaldo constante de su pareja, a quien destacó como una pieza fundamental dentro y fuera del set.

TE RECOMENDAMOS ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

Jorge Benavides y el rol de su esposa en las grabaciones

Durante la reunión, Benavides resaltó la cercanía profesional que mantiene con Karim Marengo, quien suele acompañarlo en cada jornada de trabajo. “Mi esposa siempre me acompaña, ella es quien me avienta las bolitas de papel cuando hago de Arturito”, expresó ante sus compañeros.

El humorista dejó claro que la presencia de su pareja no solo responde a un vínculo personal, sino también a una colaboración constante que fortalece el ambiente laboral y aporta orden en medio del ritmo intenso de las grabaciones semanales.

Jorge Benavides confiesa episodio tras coqueteos de invitadas

En un tono anecdótico, el imitador reveló que algunas invitadas suelen mostrarse cercanas tras finalizar los sketches. Ante ello, contó una reacción directa de su esposa que provocó risas entre los presentes.

“Voy a confesar que cuando vienen algunas invitadas y cuando he terminado de grabar, mi esposa me ha llevado de la orejita a mi camerino. Ustedes saben, las mujeres son celosas”, sentenció Jorge Benavides.