Para felicidad y tranquilidad de los seguidores de ‘Clavito y su Chela’, el líder de la agrupación señaló que, luego de la ola de extorsiones que recibió meses atrás, ya se encuentra listo para volver a los escenarios. “He retomado mis grabaciones”, señaló Robert Muñoz en una entrevista con el diario Trome.

Recordemos que Robert Muñoz, líder de la agrupación ‘Clavito y su Chela’, ha enfrentado serias extorsiones meses atrás, que lo forzaron a cancelar diversas presentaciones, particularmente en el norte del país. Estas amenazas comprometieron no solo su seguridad, sino también la de su equipo, y fue así que tomó la decisión de alejarse de los escenarios.

Volverán los conciertos de ‘Clavito y su Chela’

El cantante Robert Muñoz ha anunciado su regreso a los escenarios, acompañado de un nuevo repertorio musical que promete sorprender a sus seguidores. Tras un periodo de ausencia, debido a las constantes extorsiones que recibió, el artista se prepara para retomar sus conciertos y deleitar a su público con su inconfundible estilo. Así lo anunció en una reciente entrevista con el diario Trome.

“Estuve un poco escondido, pero tampoco me la voy a pasar corriendo. He retomado mis grabaciones, se vienen nuevos lanzamientos de temas y se abren mis presentaciones este mes”, mencionó el líder de ‘Clavito y su Chela’.

Recordemos que en noviembre de 2024, Robert Muñoz anunció su intención de retirarse temporalmente de los escenarios y de la música. Esta decisión fue a raíz de las constantes amenazas y extorsiones que enfrentó.

“Estoy evaluando el tener vacaciones forzadas y luego ver qué rumbo tomar para 2025. Tengo una familia, esposa e hijas que cuidar. Es una decisión estratégica por precaución”, detalló meses atrás.

¿Qué mencionó sobre las extorsiones?

En noviembre de 2024, Robert Muñoz denunció haber sido víctima de extorsión, por lo que se vio en la obligación de cancelar sus presentaciones en el norte del país.

“Las amenazas han continuado, ya me dijeron algo y no quiero darle motivo para que puedan accionar en contra de mi familia. La situación que vivo me asusta, apena y toca el corazón. No quiero ser parte de las estadísticas del sicariato”, confesó en aquella oportunidad.