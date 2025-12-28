HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Cueva y Pamela Franco recrean el yape de 280 soles en su nuevo videoclip y las redes reaccionan

Christian Cueva y Pamela Franco sorprendieron al recrear en el videoclip de su nueva canción ‘El perro del hortelano’ el polémico yape de 280 soles. El video ya acumula más de 88 mil reproducciones. 

Christian Cueva y Pamela Franco estrenan videoclip Foto: Composición LR
Christian Cueva y Pamela Franco estrenan videoclip Foto: Composición LR

Christian Cueva y Pamela Franco dieron que hablar en las redes sociales tras estrenar el videoclip de su nueva canción ‘El perro del hortelano’. Miles de usuarios los felicitaron por la pieza musical y aseguraron que sería el próximo hit del verano 2026. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la escena en la que el futbolista le yapea 280 soles a la cantante chimbotana.

En el videoclip, Franco interpreta a la árbitra de un partido de vóley. Los equipos empiezan a pelear y, para calmar el ambiente, la intérprete de ‘Dile la verdad’ anuncia emocionada por el altavoz: “Chicas, dejen de pelear. Ya tenemos para las chelas”, mientras salta de emoción. La comentada transferencia hace referencia a la revelación que en su momento hizo Pamela López, aún esposa de Cueva, sobre el motivo por el que encaró a la cantante.

PUEDES VER: Pamela Franco y Christian Cueva estrenan nueva canción y genera revuelo por la letra: 'No come ni deja comer'

lr.pe

Christian Cueva y Pamela Franco recrean famoso yape

Christian Cueva y Pamela Franco sorprendieron al ironizar con el famoso yape de 280 soles, más de un año después de que Pamela López sacara a la luz esta situación. En su momento, la cantante chimbotana aseguró que la transferencia fue parte de una broma y negó haber sido mantenida por el popular ‘Aladino’, como se aseguró en redes sociales.

En el canal de YouTube de Pamela Franco, los usuarios no tardaron en dejar comentarios como: “Ese Christian es todo un show”, “Hasta el yape salió en el video”, “Temón”, “El yape”, “Qué hermoso”, “Amé el yape”, “Para que hablen los dignos” y “Lo que hace el amor”.

PUEDES VER: Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: 'Siempre he sentido algo muy fuerte por él'

lr.pe

¿Cuál es la historia del famoso yape?

En 2024, Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, contó a detalle cómo descubrió una transferencia por Yape de parte del futbolista a Pamela Franco, la cual consideró una prueba de la infidelidad. En su momento, ‘Aladino’ explicó que el monto de 280 soles era para que la cantante y una amiga compraran una caja de cervezas, reconoció que fue un error y le pidió perdón a la madre de sus hijos.

“Entramos en un juego de llamadas y yo estaba con unos amigos. En ese juego le digo: ‘te invito unas cervezas’. Allí ella me dice que no pasa nada, que no tienes que depositarme, no te preocupes. Luego un amigo mío, ‘Monito’ Ruiz, me hace el favor y deposita por mí”, contó en el pasado Cueva.

