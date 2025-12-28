Christian Cueva y Pamela Franco dieron que hablar en las redes sociales tras estrenar el videoclip de su nueva canción ‘El perro del hortelano’. Miles de usuarios los felicitaron por la pieza musical y aseguraron que sería el próximo hit del verano 2026. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la escena en la que el futbolista le yapea 280 soles a la cantante chimbotana.

En el videoclip, Franco interpreta a la árbitra de un partido de vóley. Los equipos empiezan a pelear y, para calmar el ambiente, la intérprete de ‘Dile la verdad’ anuncia emocionada por el altavoz: “Chicas, dejen de pelear. Ya tenemos para las chelas”, mientras salta de emoción. La comentada transferencia hace referencia a la revelación que en su momento hizo Pamela López, aún esposa de Cueva, sobre el motivo por el que encaró a la cantante.

Christian Cueva y Pamela Franco recrean famoso yape

Christian Cueva y Pamela Franco sorprendieron al ironizar con el famoso yape de 280 soles, más de un año después de que Pamela López sacara a la luz esta situación. En su momento, la cantante chimbotana aseguró que la transferencia fue parte de una broma y negó haber sido mantenida por el popular ‘Aladino’, como se aseguró en redes sociales.

En el canal de YouTube de Pamela Franco, los usuarios no tardaron en dejar comentarios como: “Ese Christian es todo un show”, “Hasta el yape salió en el video”, “Temón”, “El yape”, “Qué hermoso”, “Amé el yape”, “Para que hablen los dignos” y “Lo que hace el amor”.

¿Cuál es la historia del famoso yape?

En 2024, Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, contó a detalle cómo descubrió una transferencia por Yape de parte del futbolista a Pamela Franco, la cual consideró una prueba de la infidelidad. En su momento, ‘Aladino’ explicó que el monto de 280 soles era para que la cantante y una amiga compraran una caja de cervezas, reconoció que fue un error y le pidió perdón a la madre de sus hijos.

“Entramos en un juego de llamadas y yo estaba con unos amigos. En ese juego le digo: ‘te invito unas cervezas’. Allí ella me dice que no pasa nada, que no tienes que depositarme, no te preocupes. Luego un amigo mío, ‘Monito’ Ruiz, me hace el favor y deposita por mí”, contó en el pasado Cueva.