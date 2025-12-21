HOYSuscripcion LR Focus

La ‘Chola Chabuca’ entrega premio a Christian Cueva y Pamela Franco como “la pareja del 2025” y las redes explotan: “El chiste del año”

Pamela Franco y Christian Cueva fueron duramente criticados en redes sociales tras recibir el premio a “la mejor pareja del 2025”. Los usuarios les recordaron que su relación inició en medio de una infidelidad. 

Pamela López y Christian Cueva celebran su amor Foto: Composición LR
Pamela López y Christian Cueva celebran su amor Foto: Composición LR

El sábado 21 de diciembre, Christian Cueva y Pamela Franco ofrecieron una extensa entrevista a la 'Chola Chabuca', donde hablaron sobre su polémica relación sentimental y compartieron detalles de su vida personal y familiar. Mas allá de sus declaraciones, el momento que acaparó la atención del público ocurrió cuando Ernesto Pimentel, en su personaje de la carismática conductora, les entregó el premio como "la mejor pareja del 2025".

El reconocimiento fue recibido con sorpresa por la cantante de cumbia y el seleccionado nacional. Visiblemente emocionada, Franco agradeció el gesto y expresó: "Qué lindo" y "duela a quien le duela", dejando entrever que era consciente de la polémica que podía generar el premio. Por su parte, la 'Chola Chabuca' añadió: "A mí también me va a caer", anticipando la reacción que se desataría en redes sociales.

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: 'Siempre he sentido algo muy fuerte por él'

lr.pe

Christian Cueva y Pamela Franco son premiados como "la pareja del año"

Durante su participación en 'Esta noche', programa conducido por la 'Chola Chabuca', Pamela Franco y Christian Cueva fueron premiados como "la pareja del año". El clip se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios le recordaron a la cantante chimbotana que su relación inició en medio de una infidelidad, ya que en ese entonces el futbolista estaba casado con Pamela López, mientras que ella mantenía un vínculo sentimental con Christian Domínguez.

Para muchos, el premio resultó inapropiado y fuera de lugar. Por ello, los usuarios dejaron mensajes como: "El chiste del año", "Ya quemó este personaje", "Claro, a sus hijos les dolió y a ti no te importa", "Ahora se premia la inmoralidad", "Los tramposos del año", "La mejor lavandería es ese programa", "Que horror" y "No es posible que promuevan los antivalores".

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina advierte: 'Pamela Franco debería estar bien decepcionada'

lr.pe

Christian Cueva elogia a Pamela López

En otro segmento del programa, Christian Cueva llenó de elogios a Pamela López y resaltó la gran persona que es, así como el papel importante que ocupa actualmente en su vida. "Sé el noble corazón que ella tiene, la mujer que es. Sé de qué familia viene y sé por qué Dios me la mandó a mi vida. Y esos detalles dice mucho de lo que sentimos “, expresó el ahora cantante.

“En realidad, el corazón que tiene, la nobleza que tiene, la humildad. Ella no me ve las cosas que puedo cometer, los errores que puedo cometer, siempre me habla. Ella como yo queremos seguir una misma línea", aseguró.

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina advierte: "Pamela Franco debería estar bien decepcionada"

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina advierte: “Pamela Franco debería estar bien decepcionada”

¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

Magaly Medina arremete contra Jorge Benavides por volver a Panamericana TV pese a contrato con ATV: "No lo puedes hacer"

Magaly Medina arremete contra Jorge Benavides por volver a Panamericana TV pese a contrato con ATV: “No lo puedes hacer”

¡La mejor de la temporada! Imitadora de Michael Jackson se coronó campeona de 'Yo soy' 2025

¡La mejor de la temporada! Imitadora de Michael Jackson se coronó campeona de ‘Yo soy’ 2025

Final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar

Final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar

