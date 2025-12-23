HOYSuscripcion LR Focus

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
Robert Muñoz ‘Clavito’ revela el secreto para cuidar su matrimonio y evitar infidelidades: “Me esfuerzo mucho”

El cantante Robert Muñoz dio detalles de todo lo que hace para fortalecer su relación con Andrea Fonseca.

Robert Muñoz habló sobre su matrimonio con Andrea Fonseca.
Robert Muñoz habló sobre su matrimonio con Andrea Fonseca.

Robert Muñoz, conocido como ‘Clavito’, abrió su corazón al hablar sobre la relación con su esposa Andrea Fonseca y los desafíos que enfrentan las parejas en tiempos modernos. Según indicó, la clave ha sido esforzarse para mantener la cercanía y la armonía dentro del hogar.

El cantante destacó que la pandemia, a pesar de las dificultades laborales, les permitió reforzar los vínculos y compartir momentos significativos juntos. “Me esfuerzo mucho, trato de pasar el mayor tiempo posible con las bebés y disfrutar de nuestra familia”, afirmó.

Robert confiesa qué hace para tener una relación basada en confianza con Andrea

‘Clavito’ subrayó que la convivencia y la atención a su familia son esenciales para evitar conflictos y malentendidos. Además, resaltó la importancia de apoyarse mutuamente frente a pérdidas o situaciones difíciles, como la reciente muerte del padre de Andrea durante la pandemia.

“Nos hemos buscado a cada rato, no podemos estar lejos. Ese esfuerzo diario es lo que mantiene nuestro vínculo fuerte”, añadió el intérprete, evidenciando cómo los momentos compartidos fortalecen la confianza y la estabilidad de la pareja.

PUEDES VER: 'Clavito y su Chela' confirma su retorno a los escenarios tras amenazas de extorsión: 'He retomado mis grabaciones'

lr.pe

'Clavito' prioriza su familia ante todo

Robert explicó que, aunque trabajan juntos, respetan espacios dentro de la casa para mantener la intimidad y el equilibrio. “Mi estudio está abajo y ella en la parte de arriba. Al menos hay un tiempo ahí para extrañarnos”, señaló.

Asimismo, detalló que su esposa lo observa mediante cámaras como medida de seguridad, asegurando que el cuidado y la protección de la familia son prioridad. “Si no estuviese con mi familia y mis hijitas, no me interesaría, pero ya tenemos responsabilidades que nos unen y nos hacen estar atentos”, concluyó.

