Jaime Bayly comparte íntima confesión sobre miedo a volver a ser padre con Silvia Núñez del Arco tras reconciliación: "Soñé que daría a luz"

Jaime Bayly se mostró abrumado ante la posibilidad de volver a ser padre a sus 61 años, luego de que su esposa, Silvia Núñez del Arco, registrara un retraso en su periodo, según contó en su última columna. 

Jaime Bayly no quiere volver a ser padre Foto: Composición LR
Jaime Bayly no quiere volver a ser padre Foto: Composición LR

El escritor Jaime Bayly volvió a exponer un episodio íntimo de su vida conyugal con Silvia Núñez del Arco, tras reconciliase luego de una sospecha de infidelidad. En su columna 'Y todo por culpa mía', el autor de 'No se lo digas a nadie' relató cómo surgió en él el temor de un posible embarazo de su esposa, una experiencia que aseguró no desea repetir a sus 61 años. "Armarnos sin protección fue culpa mía", confesó al iniciar su relato.

Bayly detalló que todo ocurrió durante un viaje a Nueva York, cuando ambos dejaron atrás "una pelea feroz por unas licencias suyas que me parecieron excesivas y desataron en mí la fiebre de los celos”, para luego reconciliarse “de un modo súbito y apasionado”. Tras asistir a la boda de una de sus hijas, la posibilidad de un embarazo no dejó de rondarle la cabeza: "Por calentón, por bobo y sentimental, por amar temerariamente a mi esposa, tal vez ella estaba ya en su primer día de embarazo", escribió.

lr.pe

Jaime Bayly no quiere volver a ser padre

Pese a que SilviaNúñez del Arco le indicó que "ya podíamos amarnos sin correr riesgos de volver a ser padres", Bayly estaba convencido de que su esposa se encontraba en proceso de gestación y le contestó: “Te aseguro que cuando te saques el anillo en unas semanas, no te vendrá la regla”, le dijo; sin embargo, ella respondió: “Yo conozco bien mi cuerpo y estoy segura de que no estoy embarazada”.

Fiel a su estilo, bromeó con que, como la noche de pasión ocurrió en el Hotel Carlyle, la criatura llevaría ese peculiar nombre. “Les dije a mi esposa y a nuestra hija adolescente que el bebé, fuese mujer o fuese hombre, se llamaría Carlyle”, la propuesta fue descartada inmediatamente. “Mi esposa dijo que no estaba embarazada, mi hija dijo que no quería tener un hermano ni una hermana más y yo dije que la otra noche había soñado que mi esposa daría a luz en nueve meses a una niña”.

lr.pe

Jaime Bayly se resigna a la idea de volver a ser padre

Sumergido en su temor de volver a ser padre, Jaime Bayly le consultó a Silvia Núñez del Arco si su periodo ya había empezado. "Resignados a que volveríamos a ser padres, llegó el viernes y la esperada regla tardona tampoco se presentó (…) Yo no tenía dudas, lo supe desde aquella noche en Nueva York: mi mujer estaba embarazada", relató el escritor. Sobresaltado por la posibilidad, le confesó a su esposa: “Nuestros ingresos han bajado bastante".

Tras ello, el popular 'Niño terrible' empezó a hacer planes para el nuevo integrante en la familia. “Cuando nazca nuestra hija, que será mujer, volveremos a contratar a una nana para que nos ayude, y no viajaremos a ninguna parte en los primeros cinco años”, le planteó a Silvia Núñez del Arco. La también escritora aceptó todo, salvo dejar de viajar. Finalmente, contó que su joven esposa, ya ilusionada, le preguntó: “¿Y cómo va a llamarse nuestra hija?”, y él respondió: “Carlyle. Carlyle Bayly. Y si es hombre, también”.

