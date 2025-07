Andrea Llosa, periodista y figura de ATV, vuelve a estar en el centro de atención, esta vez por un incómodo momento que protagonizó con su pareja Pablo de Vinatea en su nuevo podcast titulado 'No se puede hablar contigo'. En el primer episodio, la comunicadora encaró a su novio en medio de una conversación aparentemente casual, pero que terminó convirtiéndose en una escena cargada de tensión.

La escena fue compartida en sus redes sociales como parte de la promoción del podcast. En el clip, Andrea Llosa cuestiona a Pablo de Vinatea en vivo, lo que llevó a una respuesta tajante por parte de él. La interacción dejó ver una faceta poco común en la relación de la pareja, generando múltiples comentarios del público que sigue de cerca a la conductora.

Andrea Llosa y su novio protagonizan tenso momento

Durante el episodio inaugural de 'No se puede hablar contigo', publicado recientemente en plataformas digitales, Andrea Llosa abordó temas personales junto a su pareja, quien es gerente de una empresa de asesorías. Sin embargo, lo que comenzó como un intercambio reflexivo sobre las discusiones en pareja, escaló rápidamente cuando la periodista lanzó una pregunta directa: "¿Qué te molesta de mí? Dímelo, así sin asco. No te detengas".

La reacción de Pablo de Vinatea no se hizo esperar. Visiblemente incómodo, respondió: "Yo te dije que no quería hablar de este tema", y agregó que no deseaba entrar en una conversación que, según él, "nunca acaba". Estas declaraciones dejaron a Andrea Llosa y a la audiencia en suspenso, y aunque él finalizó con un escueto "nada" al ser presionado, el momento ya había marcado un punto clave en el episodio.

La aparición de Andrea Llosa y su novio generó expectativa desde su anuncio, pero la intensidad del primer episodio sorprendió incluso a los seguidores más habituales de la conductora. En redes, los usuarios no tardaron en comentar y viralizar este suceso que dejó a más de uno intrigado.