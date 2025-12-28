HOYSuscripcion LR Focus

Andrea Llosa se va del país con sus hijos para recibir el Año Nuevo tras cierre de su programa en ATV: “Nos vamos”

Luego de culminar una etapa histórica en la televisión peruana, la reconocida periodista Andrea Llosa sorprendió con su inesperado viaje.

La presentadora Andrea Llosa compartió a través de Instagram momentos de su partida desde un aeropuerto. En los videos se le observa emocionada mientras confirma que sus hijos la acompañan en esta aventura temporal. “Ya estamos todos completos, todos los viajeros. Ahí está Cristóbal, Claudia, Juanteo, y adivinen con quien también…”, expresó la periodista, revelando además la presencia del influencer Zagaladas.

Andrea explicó que su salida del país será solo por vacaciones. “Resulta que nos estábamos yendo de viaje mis hijos y yo, cuando de repente Alvarito dijo: '¿Puedo?' y 'por qué no', dije. Nos vamos de viaje a recibir el año”, contó, dejando claro que su descanso es temporal y planea retomar actividades tras el receso.

Fin de 'Nunca más': cierre de una etapa en ATV

El domingo 21 de diciembre, Andrea Llosa puso fin a ‘Nunca más’, programa que permaneció al aire durante 14 años y se consolidó como uno de los espacios dominicales más importantes de la televisión peruana. La periodista se mostró agradecida con su equipo y con el público que la acompañó durante más de una década.

“Quiero agradecerle a ustedes por esta oportunidad maravillosa”, afirmó Llosa al cerrar su última emisión. Además, explicó que el formato nació de su experiencia como reportera, donde no podía cerrar los casos que cubría, lo que la llevó a crear un espacio que ofreciera finales justos y resoluciones para sus historias televisivas. “Cuando era reportera sabía que no podía cerrar una historia, que solo podía contar una historia, pero que no podía darle ese final que buscaba: un final justo. Así arrancó 'Nunca más'”, recordó.

Andrea Llosa y su legado en la televisión peruana

Durante 14 años, Andrea Llosa marcó un estilo único de periodismo televisivo, combinando investigación, cercanía con el público y sensibilidad para abordar casos complejos. Su trayectoria consolidó su reputación como una de las periodistas más influyentes del país, dejando un espacio abierto para nuevas generaciones de comunicadores.

A partir de ahora, la conductora disfrutará de un merecido descanso internacional junto a su familia. Su salida temporal ha generado expectativa entre el público, ansioso por conocer sus próximos proyectos profesionales.

