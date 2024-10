Joven estadounidense que acusó de abuso sexual a Santiago Suárez brindó testimonio en cámara Gesell

La ciudadana estadounidense que denunció una agresión sexual por parte del actor Santiago Suárez acudió a la sede de Medicina Legal en La Victoria para rendir su testimonio. Este proceso se llevó a cabo en la cámara Gesell, un espacio diseñado para recoger declaraciones de víctimas de delitos sexuales en un ambiente controlado y privado.

Joven americana brinda testimonio tras denuncia de abuso sexual contra Santiago Suárez

La joven, que mantuvo su rostro cubierto para proteger su identidad, llegó acompañada por una persona que, según el programa 'Magaly TV, la firme', sería su abogado. Este hecho se enmarca dentro de las medidas de seguridad y apoyo que han sido proporcionadas tras su denuncia en contra de Santiago Suárez. Además, se hizo público que la denunciante recibió el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos en Perú.

De acuerdo con el programa de espectáculos de Magaly Medina, la joven llegó al país tras recibir una citación del Ministerio Público. Su declaración en la cámara Gesell fue un paso fundamental en el proceso judicial, ya que este tipo de testimonios son cruciales para las investigaciones de delitos sexuales. Las cámaras Gesell están diseñadas para permitir que las víctimas hablen de sus experiencias de una manera que minimice el estrés emocional que puede causar el proceso judicial.

Inspeccionan el departamento de Santiago Suárez denunciado por abuso sexual

La investigación contra Santiago Suárez ha avanzado de manera significativa. Según el programa 'Amor y fuego', el lunes 21 de octubre, un equipo de criminalística junto con una fiscal se presentó en el apartamento del actor para realizar una inspección en busca de evidencias que puedan aclarar la denuncia de abuso sexual interpuesta por una ciudadana estadounidense. La fiscal llegó alrededor de las 10:10 a.m. y fue acompañada por varios agentes de la policía.

El personal de criminalística estuvo en el lugar durante varias horas, retirándose del domicilio a la 1:20 p.m. después de completar las pericias pertinentes. Rodrigo González, presentador de 'Amor y fuego', indicó que, tras la inspección, los investigadores confirmaron que el caso continúa en proceso de investigación, por lo que aún no se ha llegado a una conclusión definitiva.

¿Santiago Suárez fue despedido de TV Perú?

El equipo de 'Magaly TV, la firme' se acercó a María Grazia Polanco en busca de su comentario sobre la reciente ausencia de Santiago Suárez en las grabaciones de 'Domingos de Fiesta'. La cantante, sin poder esquivar las preguntas sobre la situación del actor, evitó dar detalles específicos, pero señaló el impacto que la denuncia ha generado en el equipo de trabajo.

"Es un tema muy delicado, muy delicado. Que la justicia se encargue de aclarar las cosas. Es un tema que golpea bastante a todos, como equipo estamos bastante golpeados", comentó Polanco a las cámaras de la 'Urraca'. Respecto a la posible participación de Santiago Suárez en futuras ediciones del programa, la cantante fue clara en que no tiene información precisa: "¿Él va a estar en este programa? No. ¿Y en adelante? No sabría decirte, no es algo que me corresponda decir".

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

