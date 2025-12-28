HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Daniel Curtis Lee responde a la Patrulla Espiritual tras ofrecerse a ayudar a Tylor Chase: "Si pudiera llevarlo, lo haría"

Daniel Curtis Lee intentó ayudar a Tylor Chase tras hallarlo en situación de calle y explicó, en un video en español, por qué considera que el tratamiento de rehabilitación debe ser voluntario, luego de que la 'Patrulla espiritual' de México ofreciera internarlo.

Tyler Chase es internado temporalmente Foto: Composición LR
Daniel Curtis Lee, actor recordado por su papel de 'Cookie' en la serie ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, se pronuncia nuevamente sobre la situación de Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon, quien fue hospitalizado tras ser hallado viviendo en la calle en Estados Unidos. Como se recuerda, Lee se acercó a Chase para brindarle ayuda y lo hospedó temporalmente en un hotel; sin embargo, el delicado estado de salud del actor derivó en destrozos dentro del lugar.

Tras este episodio, Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como 'Chiquilín' y líder de La Patrulla Espiritual en México, se ofreció públicamente a ayudar al Tyler Chase. Ante ello, Daniel Curtis Lee respondió al interés mostrado desde Culiacán a través de un video en español, en el que agradeció el apoyo y explicó su postura frente al tratamiento de salud mental y adicciones.

PUEDES VER: Padre de Tylor Chase revela el estado de salud de la exfigura de Nickelodeon tras ser internado en rehabilitación

lr.pe

Daniel Curtis Lee responde a la 'Patrulla espiritual'

“Hola, Chiquilín. Gracias por contactarme a través de las redes sociales (…) Gracias a toda la gente de Culiacán y México que creció viéndonos (…) He hecho todo lo posible por crear conciencia y ayudarlo a encontrar apoyo”, expresó el actor, quien remarcó que existen diferencias significativas entre México y Estados Unidos en la forma de abordar estos casos.

Asimismo, explicó que Tylor Chase ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación a corto plazo y que un proceso a largo plazo debe ser una decisión personal. “Un proceso de rehabilitación a largo plazo debe ser una decisión suya. Si pudiera llevarlo a Tijuana, personalmente, lo haría”, señaló Lee, al precisar que la decisión final corresponde a la familia y al propio actor, sobre todo porque varios centros le han ofrecido becas si acepta ingresar de manera voluntaria.

PUEDES VER: Tylor Chase, exfigura de Nickelodeon, es internado en rehabilitación tras presuntamente causar destrozos en un hotel

lr.pe

'Patrulla espiritual' ofrece ayuda a Tylor Chase

Jesús Ignacio Osuna Torres, mejor conocido como 'Chiquilín', líder de La Patrulla Espiritual, se ofreció a ayuda a Tylor Chase e incluso pidió apoyo en redes sociales para dar con el paradero de la exestrella infantil de Nickelodeon. “Sin tanta chimichanga la hermosura amanece en Tijuana para que reciba un tratamiento de un programa por consumo de alcohol y droga”, indicó.

La Patrulla Espiritual, vinculada al centro de rehabilitación cristiano 'Jireh', busca brindar tratamiento gratuito a personas en situación de calle con problemas de adicción. No obstante, el colectivo también ha sido cuestionado por sus métodos, que en algunos casos implican el uso de la fuerza para internar a pacientes.

