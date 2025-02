El actor Santiago Suárez reapareció públicamente luego de mantenerse en silencio durante cuatro meses tras la denuncia de abuso sexual en su contra. En una entrevista con 'América hoy', aseguró que el proceso legal sigue su curso y que está a la espera de los resultados de las declaraciones de los testigos y del pronunciamiento de la Fiscalía.

"Estamos esperando los resultados de unas declaraciones que tenemos de unos testigos, esperando los resultados y que se pronuncie Fiscalía. El resultado va a hablar por sí solo", expresó la expareja de Raysa Ortiz. También afirmó que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia y reitera que es inocente.

¿Qué dijo Santiago Suárez sobre la denuncia en su contra?

Desde que se hizo pública la acusación, Santiago Suárez revela ha enfrentado dificultades económicas. Explicó que, debido a la falta de ingresos, tuvo que vender su automóvil y alquilar su departamento para generar recursos. "Ya son varios meses en los cuales no tengo ningún tipo de ingresos. Mi madre depende de mí, mi familia depende de mí", comentó. Asimismo, indicó que su carrera se ha visto afectada, ya que varias oportunidades laborales se han cerrado a raíz de la denuncia.

En el aspecto emocional, el actor confesó que ha buscado ayuda profesional. "Es un tema sumamente delicado, en el que está en riesgo tu libertad, y tu libertad no tiene precio. No duermes, entras en depresión, infinidad de cosas", relató.

Finalmente, Santiago Suárez manifestó su deseo de que el caso concluya lo antes posible. "Me he mantenido alejado, pero ya quiero que esto acabe, ya no puedo más", señaló. El actor sigue sosteniendo su inocencia y justifica que las pruebas presentadas demostrarían su versión. "He trabajado con mujeres toda mi vida, vengo de una familia donde la mayoría son mujeres. Soy totalmente inocente, y con eso me quedo", concluyó.