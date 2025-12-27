Darinka niega vínculo con salsero de 'Los Conquistadores de la Salsa' .

Rompió su silencio. En los últimos días se especuló sobre la identidad de la pareja de Darinka Ramírez, tras anunciar que espera su segunda hija. Las versiones surgieron luego de que una herramienta de inteligencia artificial señalara a Alberto Cotrina, conocido como ‘Albertico, el timbalero’, de la agrupación ‘Los Conquistadores de la Salsa’, como el supuesto padre.

El hecho generó gran curiosidad entre seguidores y medios. Sin embargo, el cantante ya mantiene una relación estable, lo que motivó la intervención directa de Darinka para desmentir categóricamente las versiones que la vinculaban con él.

Darinka desmiente vínculos y protege su embarazo

La joven influencer conversó con el portal ‘Instarándula’ para aclarar la situación y marcar distancia del músico. “Él (Alberto Cotrina) tiene su esposa. Yo no me meto con hombres casados ni ando quitando marido a nadie y si no di más info es porque quiero mi relación y embarazo tranquilo. Ni eso respetan porque critican como si mate a alguien”, señaló con firmeza.

Con estas declaraciones, Darinka reafirmó su postura frente a los cuestionamientos y dejó en claro que busca preservar la privacidad de su familia.

¿Darinka mandó indirecta a Farfán?

En la misma comunicación, la joven envió una indirecta que muchos interpretan como dirigida a Jefferson Farfán, dejando entrever su descontento ante especulaciones públicas.

“Mi hija está muy bien, mi pareja se preocupa al 100 de ella, que anda matriculándola en el cole que no hacen otras personas ni preguntan. Estamos felices, mi familia también, nada más puedo decir”, concluyó Darinka, reafirmando la prioridad por el bienestar de su familia.