Espectáculos

Falleció la primera esposa de Chuck Norris, Dianne Holechek, a los 84 años y el actor le dedica emotivo mensaje: "Estoy profundamente triste"

El reconocido actor Chuck Norris se despidió con palabras conmovedoras de Dianne Holechek, madre de sus hijos y compañera durante tres décadas.

Falleció la primera esposa de Chuck Norris tras padecer demencia.
Falleció la primera esposa de Chuck Norris tras padecer demencia.

El actor Chuck Norris compartió en sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su primera esposa, Dianne Holechek, a los 84 años. “Estoy profundamente triste de compartir que mi exesposa ha fallecido”, escribió, acompañado de una fotografía que refleja su vínculo.

Tras 30 años de matrimonio, Norris recordó que ambos mantuvieron una amistad que perduró más allá de la separación. Resaltó que esos años significaron mucho en su vida y agradeció los recuerdos compartidos, subrayando la importancia de la conexión que los unió como familia.

La vida de Dianne Holechek y su legado familiar

Dianne Holechek fue descrita por Chuck como una mujer amable, inteligente y llena de vida. El actor destacó su dedicación como madre de Mike y Eric Norris, quienes siempre fueron su mayor orgullo. “Su presencia en mi vida nunca será olvidada”, añadió.

Chuck Norris dedicó conmovedoras palabras a su primera esposa tras su triste fallecimiento.

Chuck Norris dedicó conmovedoras palabras a su primera esposa tras su triste fallecimiento.

Si bien no se divulgaron detalles del fallecimiento, Mike Norris confirmó a TMZ que su madre murió en su hogar en Texas tras enfrentar complicaciones asociadas a la demencia. Su recuerdo permanece en la memoria de la familia y de quienes la conocieron.

Chuck Norris y Dianne: una historia de amor y amistad

Antes de alcanzar la fama, Norris se casó con Dianne en 1958, cuando apenas tenían 18 y 17 años. La pareja compartió tres décadas de vida juntos, apoyándose mutuamente durante el crecimiento profesional del actor y su formación como artista marcial.

Aunque el divorcio llegó en 1989, ambos lograron mantener una relación cordial. La amistad perduró, priorizando el bienestar de sus hijos, quienes también siguieron los pasos de su padre en el mundo artístico y marcial.

