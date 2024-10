Arlette Rujel, una joven de 25 años originaria del Callao, Perú, ha captado una gran atención tanto de los medios como de los seguidores de los certámenes de belleza, tras haber sido elegida como la representante de Perú en el Miss Grand International 2024. Con una altura destacada de 1,81 metros y una sólida formación en etiqueta y pasarela, Arlette aspira a seguir la senda de Luciana Fuster, la actual campeona del concurso y una figura reconocida en el mundo de la belleza.

Después de obtener el título de Miss Grand Perú 2024, Rujel se trasladó a Tailandia, donde se celebrará la final el próximo 25 de octubre. Mientras tanto, lucha por conseguir votos a través de las redes sociales, ya que que pueden ayudarla a quedar en el top 20 del concurso. Su participación refleja no solo su compromiso y esfuerzo, sino también el regreso de Perú al escenario internacional de los certámenes de belleza.

¿Quién es Arlette Rujel, la candidata peruana al Miss Grand International?

Arlette Rujel ha sido una figura relevante en el ámbito de los certámenes de belleza, destacando no solo por su apariencia física, sino también por su sólida preparación. Con una formación como profesora de etiqueta y pasarela, ha desarrollado las habilidades necesarias para brillar en competiciones de alto nivel. Su victoria como Reina Hispanoamericana 2022 marcó un hito en su carrera, catapultándola como una de las modelos más prometedoras de Perú.

Arlette es una de las favoritas a ganar el Miss Grand 2024. Foto: Arlette Rujel

Más allá de su belleza, Rujel se ha preparado exhaustivamente para el Miss Grand International 2024. Ha entrenado en áreas cruciales como la oratoria, el dominio del inglés y el protocolo, que son fundamentales para sobresalir en este tipo de concursos. En sus propias palabras, Arlette ha enfatizado: “Estoy lista para dar lo mejor de mí y mostrar el talento peruano en la pasarela”.

Arlette Rujel: una de las favoritas de los missólogos

El desempeño de Arlette Rujel ha sido valorado por los expertos en certámenes de belleza, quienes han comenzado a incluirla en las listas de favoritas para ganar el título este año. Missólogos han destacado su preparación y la experiencia que la respaldan, proyectando a Rujel como una fuerte contendiente entre las representantes de otros países como Myanmar, Indonesia, Vietnam, Camboya, Tailandia, Filipinas, México y Guatemala, quienes también se encuentran en el Top 10 de favoritas.

Rujel es una de las favoritas a ganar el certamen según los missólogos. Foto: Instagram

La atención que ha recibido Arlette por parte de los analistas del certamen no es casualidad. Su esfuerzo constante y su enfoque en los detalles son elementos que la convierten en una candidata con posibilidades reales de destacar. A medida que se acerca la fecha de la final, el interés por su actuación crece, generando expectativas en torno a su capacidad para conquistar el jurado y alzarse con la corona.

Arlette Rujel lució su traje típico en el Miss Grand International 2024

Arlette Rujel ha causado sensación con su presentación en la competencia de trajes nacionales del Miss Grand International 2024 en vivo. Su impresionante atuendo simbolizó el arroz, un alimento abundante en nuestro país. Durante la presentación, el presentador destacó que este grano es símbolo de prosperidad y abundancia en la cultura peruana, un mensaje que la modelo llevó al escenario con elegancia.

Con el deseo de seguir los pasos de Luciana Fuster, Arlette no solo se enfrenta a la competencia con una preparación integral, sino que también busca dejar una huella memorable en este prestigioso certamen. Con su dedicación y el apoyo de sus compatriotas, espera que la corona del Miss Grand International vuelva a Perú por segundo año consecutivo.

¿Cuándo es el Miss Grand International 2024?

La final del Miss Grand International 2024 se llevará a cabo este viernes 25 de octubre, pero Arlette, junto a más de 70 participantes de todo el mundo, ya está siendo evaluada en una serie de actividades que incluyen pasarelas, entrevistas y eventos culturales. Estas pruebas miden no solo la belleza física, sino también el carisma, la fluidez en idiomas extranjeros y la capacidad de interactuar con el jurado y el público, factores que son cruciales para avanzar en la competencia.

¿Dónde ver Miss Grand International 2024?

La transmisión del Miss Grand International 2024 en vivo estará disponible de manera exclusiva a través de plataformas digitales. El canal oficial de YouTube del certamen, Grand TV, y la página de Facebook del evento serán los principales medios para seguir la competencia desde cualquier parte del mundo. Esto permitirá a los seguidores internacionales disfrutar de cada momento de la gala final, desde las primeras presentaciones de las participantes hasta el momento de la coronación.

Arlette Rujel brilló en traje típico durante un desfile del MGI 2024.

En Perú, no habrá transmisión por señal abierta, por lo que los interesados deberán recurrir a la transmisión en línea para no perderse la despedida de Luciana Fuster y la elección de la nueva reina. La audiencia podrá seguir el evento minuto a minuto desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes, garantizando una amplia cobertura para todos los fanáticos del concurso.

¿Cómo votar por tu favorita en el Miss Grand International?

Para votar por Arlette Rujel en el Miss Grand International 2024, sigue estos pasos: en Instagram, ve a la cuenta oficial, da "Me gusta" a sus fotos y asegúrate de ser un nuevo seguidor, ya que los actuales no cuentan. En Facebook, reacciona con un corazón y comparte publicaciones relacionadas con Arlette para sumar más puntos. Es necesario seguir la página oficial para validar los votos. La votación para la tercera ronda de "Country's Power of the Year" cierra el 23 de octubre a las 11 p. m. (hora de Tailandia).

Arlette Rujel podría llevarse la corona del Miss Grand International