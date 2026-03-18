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Hermano de Onelia Molina le expresa su apoyo tras ampay de Mario Irivarren de juerga en Argentina: "Jamás te voy a dejar sola"

El ampay de Mario Irivarren en Argentina desató polémica y afectó a Onelia Molina, quien recibió el firme respaldo de su hermano en medio de la ruptura definitiva.

Hermano de Onelia Molina le dedica emotivo mensaje tras escándalo de Mario Irivarren. Foto: composición LR/Instagram
Hermano de Onelia Molina le dedica emotivo mensaje tras escándalo de Mario Irivarren. Foto: composición LR/Instagram | Instagram | Instagram

El reciente ampay de Mario Irivarren en Argentina, donde fue captado de juerga con mujeres tras una fiesta en yate junto con Said Palao, generó fuertes críticas que terminó impactando directamente a su expareja, Onelia Molina. En medio del cargamontón mediático, la joven odontóloga ha recibido respaldo familiar, destacando el mensaje público de su hermano Leonardo Molina.

“Si te caes te voy a levantar y si no puedo me caigo contigo, pero jamás te voy a dejar sola”, fue el contundente mensaje que compartió Leonardo Molina, dejando en claro su apoyo incondicional en este difícil momento para la influencer, tras la difusión de las imágenes en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

Mensaje del hermano de Onelia Molina

Mensaje del hermano de Onelia Molina

PUEDES VER: Mario Irivarren es ampayado besando a una mujer en exclusiva fiesta en yate junto con Said Palao y Patricio Parodi en Argentina

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Hermano de Onelia Molina le dedica mensaje de apoyo tras ampay de Mario Irivarren en Argentina

Leonardo Molina se pronunció con palabras de apoyo a su hermana, luego de que se difundieran imágenes del integrante del pódcast La manada disfrutando de una fiesta en un yate en Argentina, rodeado de mujeres. Este episodio reavivó la polémica en torno a la relación entre Onelia Molina y el integrante de ‘La manada’, especialmente porque no sería la primera vez que enfrentan una ruptura por una presunta infidelidad.

En ambos momentos, su hermano ha sido una figura clave de apoyo emocional, mostrándose siempre cercano y firme en su respaldo. En redes, incluso, varios usuarios pidieron que la odontóloga no retome la relación, cuestionando duramente la actitud de Mario Irivarren en lo que ya muchos califican como “el ampay del año”.

PUEDES VER: ¡Ya está enterada! Onelia Molina reacciona a ampay en el que Mario Irivarren besa a joven en Argentina

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Onelia Molina anuncia el fin definitivo de su relación con Mario Irivarren

En la madrugada del 18 de marzo, Onelia Molina utilizó sus redes sociales para confirmar el fin de su relación con Mario Irivarren. A través de un comunicado, la joven de 26 años fue clara en su decisión. “A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irrivarren”, expresó.

Asimismo, la integrante de ‘Esto es guerra’ dejó entrever que los hechos difundidos fueron determinantes: “La decisión fue tomada después de hacerse público hechos cuyas explicaciones sobran. En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales”.

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