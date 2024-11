Arlette Rujel se coronó como Miss Grand Perú 2024 el pasado 21 de septiembre en un evento realizado en la Plaza Central de Punchana, Loreto. La joven de 25 años destacó entre las mejores candidatas del país gracias a su presencia escénica y sus habilidades oratorias, lo que la convirtió en la sucesora de Luciana Fuster. Tras esto, se preparó arduamente para el Miss Grand International 2024, donde quedó en el TOP 10 del certamen de belleza internacional.

Sin embargo, más allá de sus triunfos, Arlette Rujel fue noticia hace unas semanas por hacer unas sensibles confesiones sobre su pasado. “Yo quería cambiar de vida porque estaba enfermándome”, reveló en el programa 'El reventonazo de la Chola', donde detalló los momentos más difíciles de su experiencia.

Arlette Rujel confiesa haber sufrido de una delicada enfermedad

En una entrevista para el programa 'El reventonazo de la Chola', Arlette Rujel reveló cómo fue su batalla contra la anorexia y la bulimia. La Miss Grand Perú 2024 explicó que su estadía en Argentina, donde vivió debido a la familia de su madre, fue determinante en el desarrollo de estos trastornos. Durante ese periodo, se alejó de las pasarelas de alta costura, ya que la presión por mantener una figura extremadamente delgada la llevó a un estado crítico de insatisfacción con su cuerpo. “Dejé de participar en modelaje de alta costura porque los estándares eran demasiado altos y me estaban afectando”, afirmó Rujel, quien decidió dar un giro a su vida para enfocarse en su bienestar.

"Yo estuve dos años de bulimia y anorexia. (...) Pero, siento que eres tú la única persona que te puede hacer salir de ese hoyo", indicó visiblemente emocionada. La vuelta a Perú fue el primer paso para retomar su carrera de manera saludable. Con el apoyo de su madre y de los organizadores del certamen Miss Perú, Arlette comenzó un nuevo capítulo, aprendiendo a mantener una figura esbelta de forma responsable.

"Mi mamá me dijo que soy hermosa, que soy valiosa. Me enseñó a reconocer la mujer valiosa que era y la mujer valiosa en la que me podía convertir", acotó Arlette Rujel.

¿Quién es Arlette Rujel, modelo peruana que lucha por la corona del Miss Grand International 2024?

Arlette Rujel es más que una simple reina de belleza; es una modelo y empresaria con un enfoque multidimensional. Nacida en Callao, la modelo de 1.81 metros de altura ha participado en diversos certámenes de belleza, destacándose en cada uno de ellos por su elegancia y destreza en la pasarela. Entre sus logros más notables se encuentra el título de Nuestra Belleza Universal Perú 2020, lo que le permitió representar al país en eventos internacionales.

Rujel, quien ha trabajado como conductora de eventos y dirige su propia escuela de modelaje en Barranco, se describe a sí misma como una persona dedicada y apasionada por su carrera. Su participación en el Miss Grand International 2024 representa un hito más en su trayectoria, y tiene la esperanza de colocar nuevamente a Perú en la cúspide de los certámenes de belleza internacionales, tras la victoria de Luciana Fuster en 2023.

¿Cuál es la línea de ropa de Arlette Rujel?

Además de su carrera como modelo, Arlette Rujel ha incursionado en el mundo empresarial con su propia línea de ropa llamada 'Égalité'. Esta marca, que significa “igualdad” en francés, refleja el compromiso de la aspirante a Miss Grand International 2024 con la inclusión y la diversidad. La colección de Égalité se caracteriza por prendas modernas y versátiles, diseñadas para mujeres que buscan empoderarse a través de la moda. Rujel ha señalado que el objetivo de su marca es promover un mensaje de igualdad y confianza en cada una de las mujeres que usan sus prendas.

El espíritu emprendedor de Rujel también ha sido parte fundamental de su éxito en los certámenes de belleza, ya que la ha dotado de una perspectiva más amplia sobre lo que significa ser una representante del Perú a nivel internacional. Con su participación en el Miss Grand International 2024, Arlette espera no solo destacar por su belleza, sino también por su mensaje de empoderamiento y superación.

Línea de ropa de Arlette Rujel. Foto: Captura Instagram

Arlette Rujel quedó en el TOP 10 del Miss Grand International 2024

Desde tempranas horas de Perú, se viene desarrollando la ceremonia del Miss Grand International 2024. Arlette Rujel, representante peruana, se lució en sus dos presentaciones, lo que le ha permitido avanzar, hasta el momento, al TOP 10 del certamen de belleza internacional, en el cual buscará suceder en la corona a Luciana Fuster.

Hasta el momento, el TOP 10 lo integran: Indonesia, Francia, Myanmar, Perú, España, Gran Bretaña, India, Brasil, República Dominicana y Filipinas. Una de estas candidatas se coronorá como la Miss Grand International 2024. Sin embargo, Arlette no pudo avanzar a la etapa final del concurso, quedándose entre las 10 mejores del certamen.

Arlette Rujel en traje de baño.

¿Qué son los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)?

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se caracterizan por un comportamiento constante de alimentación o dietas poco saludables. Estos hábitos suelen estar ligados a problemas emocionales, físicos y sociales. Los TCA afectan a personas de cualquier género, edad o etnia, sin discriminación.

Aunque existen guías formales que los profesionales de la salud utilizan para diagnosticar TCA, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Texto Revisado (DSM-IV-TR) de la Asociación Americana de Psiquiatría (2000), las conductas alimentarias poco saludables pueden presentarse en diferentes grados de severidad. Incluso si una persona no cumple con los criterios oficiales de diagnóstico, puede experimentar comportamientos alimentarios perjudiciales que impactan su bienestar físico y mental.

Canales de ayuda

Central 113 Salud del Minsa

Correo electrónico a infosalud@minsa.gob.pe

Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 113

Línea de atención de emergencia y prevención del suicidio del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi: 01-381-3695

También puedes escribir por WhatsApp o Telegram a los siguientes números: 955557000 o 952842623. Incluso puedes enviar un correo a infosalud@minsa.gob.pe