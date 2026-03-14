La historia de Mario Vásquez de Lozada, quien quedó atrapado en Dubái tras el estallido del conflicto en Medio Oriente, parece sacada de una película. Luego de permanecer 13 días varado en esa ciudad, finalmente pudo regresar al Perú. A su llegada, relató los momentos de incertidumbre y tensión que vivió mientras buscaba una alternativa para regresar.

Vásquez contó que formaba parte de un grupo de 15 personas procedentes de Jaén, en la región Cajamarca, que habían emprendido un viaje turístico por distintos destinos internacionales. Según explicó en una entrevista para Panamericana Televisión, Dubái era el último punto del itinerario y llegaron a esa ciudad el pasado 28 de febrero.

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¿Cómo fue la experiencia de Mario Vásquez en los Emiratos Árabes Unidos?

Tras varios días de incertidumbre lejos del país, el ciudadano peruano relató los momentos de angustia que vivió junto a otros compatriotas durante su viaje por el extranjero. El grupo, que realizaba un recorrido turístico por distintos destinos, se vio sorprendido por el estallido del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán justo cuando arribaban a su última parada. En ese contexto, narró cómo quedaron varados en la ciudad asiática durante varios días.

“Somos un grupo de 15 personas que hemos partido desde Jaén, Cajamarca, para hacer un recorrido por varios países. El último punto fue Dubái, donde llegamos el 28 de febrero. En los minutos que llegamos se desató el conflicto y nos quedamos allí hasta antes de ayer”, contó.

Los momentos de angustia que vivió Mario en su viaje a Dubái

El peruano señaló que inicialmente se alojaron en un hotel mientras esperaban noticias sobre su vuelo de regreso. Tenían previsto partir el 2 de marzo en una ruta que incluía escalas en Dubái, El Cairo y Madrid, pero el vuelo fue cancelado debido a la crisis en la zona.

A lo largo de los días que permanecieron en Dubái, el compatriota relató que vivieron momentos de preocupación, ya que constantemente recibían alertas en sus teléfonos móviles que advertían sobre posibles ataques.

“Escuchábamos alertas en los celulares que advertían sobre la posibilidad de que cayera un misil. Fueron momentos difíciles, pero tratamos de mantener la calma mientras buscábamos una forma de regresar”, comentó.

¿Cómo logró resolver su situación y regresar al Perú?

Asimismo, indicó que la empresa con la que contrataron el viaje no asumió la situación generada por el conflicto, por lo que tuvo que recurrir al apoyo de su familia para solventar los gastos adicionales.

Finalmente, gracias al apoyo económico de sus hijos, logró adquirir nuevos pasajes en la ruta Dubái–Madrid, lo que le permitió iniciar su retorno y, posteriormente, llegar nuevamente al Perú tras casi dos semanas de incertidumbre.