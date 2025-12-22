HOYSuscripcion LR Focus

Said Palao sorprende con tierna publicación a Alejandra Baigorria y fans reaccionan: “Ya sean papás”

El competidor de 'Esto es guerra', Said Palao, dejó de lado su bajo perfil sentimental y compartió un gesto inesperado que desató una ola de comentarios en redes.

Said Palao compartió tiernas fotografías con Alejandra Baigorria.
Said Palao compartió tiernas fotografías con Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el ámbito profesional como en el plano personal. Su relación con Said Palao se ha fortalecido con el paso del tiempo, consolidándose como una de las más comentadas del espectáculo local.

Pese a que el guerrero no suele compartir detalles de su vida sentimental, esta vez decidió romper su propia regla. El gesto tomó por sorpresa a sus seguidores y generó una avalancha de reacciones en redes sociales.

Alejandra Baigorria impacta a Shirley Arica al revelar su verdadera edad y la de Said Palao: 'No te creo'

Said Palao sorprende con publicación dedicada a Alejandra Baigorria

El integrante de 'Esto es guerra' publicó tres fotografías junto a Alejandra Baigorria en su cuenta de TikTok. Las imágenes formaron parte de un trend de parejas que rápidamente captó la atención de los usuarios.

“A días del 2026, pero aún recuerdo el 2020”, fue la frase que acompañó la publicación. El mensaje fue interpretado como una clara referencia al inicio de su historia juntos y al camino recorrido como pareja.

Reacciones de los fans a la publicación de Said Palao

Los internautas no tardaron en expresar su emoción ante el detalle del chico reality. Muchos destacaron que fuera él quien realizara el trend, algo poco habitual en su comportamiento digital.“Chica lo hizo él”, “Ayyy y el trend lo hizo Said”, “¡¡¡¡Lo hizo Said!!!  estoy feliz jajaja”, “Eran guapos y se pusieron aún más guapos que bonitos”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Entre los comentarios también aparecieron mensajes que apuntaron directamente al futuro de la pareja. Varios seguidores expresaron su deseo de verlos formar una familia en el corto plazo. “Que Dios los bendiga con un bebé”, “Ya sean papás”, “Quién no amaría a una mujer como Alejandra, trabajadora, buena persona, buena madrastra, buena hija, buena mujer, valórala”, escribieron usuarios, evidenciando el respaldo masivo hacia la relación.

Said Palao celebra logro internacional de Alejandra Baigorria con romántico detalle: 'Te admiro y te amo'

Alejandra Baigorria revela la edad de Said Palao

En una conversación con Shirley Arica, Alejandra Baigorria sorprendió al revelar la diferencia de edad que existe entre ella y Said Palao. La confesión dejó atónita a la ‘Chica realidad’, quien no ocultó su incredulidad.

“¿Qué?, ¿Said es menor que tú? No te creo”, comentó Shirley. Ante ello, la empresaria aclaró el dato sin rodeos: “Said es cinco años menor que yo, tiene 32”, precisó, generando sorpresa a más de uno.

Alejandra Baigorria impacta a Shirley Arica al revelar su verdadera edad y la de Said Palao: “No te creo”

Alejandra Baigorria impacta a Shirley Arica al revelar su verdadera edad y la de Said Palao: “No te creo”

¡Exponen a Said Palao! Magaly Medina revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

¡Exponen a Said Palao! Magaly Medina revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

Alejandra Baigorria pone fecha para convertirse en madre y formar una familia con Said Palao: "En enero 2026"

Alejandra Baigorria pone fecha para convertirse en madre y formar una familia con Said Palao: "En enero 2026"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Hijo de María Pía Copello cumple 18 años y hace inesperada advertencia a la conductora: "Ya soy libre"

Hijo de María Pía Copello cumple 18 años y hace inesperada advertencia a la conductora: "Ya soy libre"

Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Guillermo Dávila reveló que tuvo un romance con Denisse Dibós a puertas de un divorcio: "Nos separamos porque yo tenía que volver a Venezuela"

Guillermo Dávila reveló que tuvo un romance con Denisse Dibós a puertas de un divorcio: "Nos separamos porque yo tenía que volver a Venezuela"

Hija de Melissa Klug llora tras bloqueo de su cuenta de TikTok y su emprendimiento se ve afectado: “Yo no soy mala persona”

Hija de Melissa Klug llora tras bloqueo de su cuenta de TikTok y su emprendimiento se ve afectado: “Yo no soy mala persona”

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Espectáculos

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

