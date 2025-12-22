Alejandra Baigorria atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el ámbito profesional como en el plano personal. Su relación con Said Palao se ha fortalecido con el paso del tiempo, consolidándose como una de las más comentadas del espectáculo local.

Pese a que el guerrero no suele compartir detalles de su vida sentimental, esta vez decidió romper su propia regla. El gesto tomó por sorpresa a sus seguidores y generó una avalancha de reacciones en redes sociales.

Said Palao sorprende con publicación dedicada a Alejandra Baigorria

El integrante de 'Esto es guerra' publicó tres fotografías junto a Alejandra Baigorria en su cuenta de TikTok. Las imágenes formaron parte de un trend de parejas que rápidamente captó la atención de los usuarios.

“A días del 2026, pero aún recuerdo el 2020”, fue la frase que acompañó la publicación. El mensaje fue interpretado como una clara referencia al inicio de su historia juntos y al camino recorrido como pareja.

Reacciones de los fans a la publicación de Said Palao

Los internautas no tardaron en expresar su emoción ante el detalle del chico reality. Muchos destacaron que fuera él quien realizara el trend, algo poco habitual en su comportamiento digital.“Chica lo hizo él”, “Ayyy y el trend lo hizo Said”, “¡¡¡¡Lo hizo Said!!! estoy feliz jajaja”, “Eran guapos y se pusieron aún más guapos que bonitos”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Entre los comentarios también aparecieron mensajes que apuntaron directamente al futuro de la pareja. Varios seguidores expresaron su deseo de verlos formar una familia en el corto plazo. “Que Dios los bendiga con un bebé”, “Ya sean papás”, “Quién no amaría a una mujer como Alejandra, trabajadora, buena persona, buena madrastra, buena hija, buena mujer, valórala”, escribieron usuarios, evidenciando el respaldo masivo hacia la relación.

Alejandra Baigorria revela la edad de Said Palao

En una conversación con Shirley Arica, Alejandra Baigorria sorprendió al revelar la diferencia de edad que existe entre ella y Said Palao. La confesión dejó atónita a la ‘Chica realidad’, quien no ocultó su incredulidad.

“¿Qué?, ¿Said es menor que tú? No te creo”, comentó Shirley. Ante ello, la empresaria aclaró el dato sin rodeos: “Said es cinco años menor que yo, tiene 32”, precisó, generando sorpresa a más de uno.