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‘Sinners’ hace historia en los Oscar 2026 y los premios con 16 nominaciones: de qué trata y dónde ver la película

La película dirigida por Ryan Coogler no solo marcó un hito en los Oscar 2026, sino que también se convirtió en una de las producciones más destacadas de toda la temporada de premios.

'Sinners' rompió récord con 16 nominaciones. Foto: composición LR/difusión
'Sinners' rompió récord con 16 nominaciones. Foto: composición LR/difusión

La película 'Sinners' ('Pecadores') se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios Óscar 2026 al alcanzar un total de 16 nominaciones, una cifra que la posiciona como la cinta más nominada en la historia de la premiación que organiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El film compite en importantes categorías de la gala que se celebra este domingo 15 de marzo.

La cinta dirigida por Ryan Coogler tiene grandes posibilidades de convertirse en una de las ganadoras de la noche, especialmente después de su destacada presencia en la última etapa de la carrera al Oscar.

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¿De qué trata 'Sinners', la película que más nominada en los Oscar 2026?

'Sinners' es una película de terror gótico sobrenatural estadounidense que también incorpora elementos de acción y una fuerte presencia musical dentro de su narrativa. La historia se centra en Smoke y Stack, dos hermanos gemelos que han atravesado momentos difíciles en su vida y deciden regresar a su ciudad natal con la esperanza de empezar de nuevo.

La trama se desarrolla en el estado de Mississippi durante la década de 1930. Lo que parecía ser un nuevo comienzo pronto se transforma en una experiencia inquietante, pues al regresar descubren que algo oscuro y profundamente arraigado en la comunidad los estaba esperando.

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¿Dónde ver online 'Sinners'?

Actualmente puede verse de manera online a través de la plataforma HBO Max, donde forma parte de su catálogo digital. La producción se estrenará en salas de cine el 17 de abril de 2025 en Latinoamérica, mientras que su llegada al streaming será el 4 de julio del mismo año. Para acceder a la película en línea es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma.

Estas son las categorías en las que 'Sinners' fue nominada en los Oscar 2026

  • Mejor Película
  • Mejor Director (Ryan Coogler)
  • Mejor Guion Original (Ryan Coogler)
  • Mejor Actor (Michael B. Jordan)
  • Mejor Actor de Reparto (Delroy Lindo)
  • Mejor Actriz de Reparto (Wunmi Mosaku)
  • Mejor Banda Sonora Original (Ludwig Göransson)
  • Mejor Fotografía (Autumn Durald Arkapaw)
  • Mejor Montaje
  • Mejor Diseño de Producción (Hannah Beachler)
  • Mejor Dirección Artística
  • Mejor Sonido / Mezcla
  • Mejores Efectos Visuales
  • Mejor Maquillaje y Peluquería
  • Mejor Vestuario (Ruth E. Carter)
  • Mejor Canción Original

Reparto de 'Sinners'

  • Michael B. Jordan como Smoke / Stack
  • Hailee Steinfeld como Mary
  • Miles Caton como Sammie
  • Jack O’Connell como Remmick
  • Wunmi Mosaku como Annie
  • Jayme Lawson como Pearline
  • Omar Miller como Cornbread
  • Delroy Lindo como Delta Slim
  • Helena Hu como Bo Chow
  • Yao como Grace Chow
  • Li Jun Li como Lisa Chow
  • Peter Dreimanis como Bert
  • Lola Kirke como Joan
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