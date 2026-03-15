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Ciencia

Científicos encuentran fármacos psicoactivos en vegetales regados con aguas recicladas tratadas

Un estudio experimental analizó tomates, zanahorias y lechugas irrigados con agua con trazas de medicamentos. El análisis químico mostró que estos compuestos se concentran principalmente en las hojas.

Presencia de elementos psicoactivos en cultivos.
Presencia de elementos psicoactivos en cultivos. | Science Daily

Científicos de la Universidad Johns Hopkins identificaron rastros de fármacos psicoactivos en cultivos irrigados con aguas residuales tratadas en un experimento realizado en cámaras de crecimiento controladas. La investigación, publicada en la revista Environmental Science and Technology, examinó tomates, zanahorias y lechugas expuestos varias semanas a soluciones que contenían medicamentos detectados con frecuencia en sistemas de tratamiento de aguas.

El equipo analizó cómo estas sustancias ingresan en las plantas, dónde se distribuyen y qué transformaciones químicas experimentan dentro de los tejidos vegetales. Los resultados mostraron que los compuestos estudiados —carbamazepina, lamotrigina, amitriptilina y fluoxetina— aparecen principalmente en hojas, mientras que los frutos de tomate y las raíces de zanahoria presentaron concentraciones considerablemente menores.

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¿Cómo absorben los cultivos los fármacos presentes en el agua de riego?

Para examinar la interacción entre plantas y compuestos farmacéuticos, el equipo cultivó tomates, zanahorias y lechugas en una cámara con temperatura controlada. Cada cultivo recibió una solución nutritiva preparada con agua ultrapura, sales minerales, nutrientes esenciales y uno de los medicamentos seleccionados para el estudio.

Después de un periodo de crecimiento que alcanzó hasta 45 días tras la floración en tomates, los investigadores recolectaron hojas, frutos y raíces. Las muestras fueron sometidas a análisis químicos avanzados que permitieron identificar la presencia de las sustancias originales y de los productos generados durante su transformación dentro de los tejidos vegetales.

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¿Por qué los fármacos se acumulan principalmente en las hojas?

El estudio encontró que la mayor parte de los medicamentos y sus subproductos se localiza en el follaje. En las plantas de tomate, estas hojas registraron concentraciones superiores a las detectadas en los frutos, con diferencias que superaron las doscientas veces según las mediciones realizadas por los investigadores.

Un patrón comparable apareció en las zanahorias analizadas durante el experimento. Las hojas registraron niveles aproximadamente siete veces mayores que los detectados en las raíces, lo que muestra una distribución desigual de estas sustancias dentro de la estructura de la planta.

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Los resultados mostraron que las partes consumidas con mayor frecuencia contienen niveles mucho más bajos de las sustancias analizadas. Los frutos de tomate y las raíces de zanahoria registraron concentraciones inferiores a las detectadas en el follaje tras el análisis.

Los autores del trabajo indicaron que los resultados contribuyen a comprender cómo los cultivos procesan sustancias presentes en los sistemas de irrigación. La investigación forma parte de estudios destinados a evaluar la seguridad del uso de aguas residuales tratadas en la producción agrícola.


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