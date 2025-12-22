Durante su participación en 'El valor de la verdad', Guillermo Dávila confesó episodios desconocidos de su vida personal y su relación con su hijo Vasco Madueño. En sus declaraciones con Beto Ortiz, el cantante venezolano reveló un encuentro que tuvo con Gisela Valcárcel en el que intentó besarla, pero ella se resistió durante una de sus visitas a Perú.

"Esa mujer como se resistía… y gritaba", señaló el cantante de 70 años sobre cómo fue la reacción de la popular 'Señito' al intento de beso. Además, confesó que a partir de su encuentro con la conductora peruana surgió una admiración por ella. Luego de algunos años se volvieron a ver cuando compartieron escenario en la obra de teatro 'El submarino' en Lima.

Guillermo Dávila confiesa cómo intentó besar a Gisela Valcárcel en su visita a Perú

El programa de Beto Ortiz emitió en pantalla el testimonio del cantante venezolano mientras relataba lo ocurrido con Gisela Valcárcel, cuando intentó besarla sin conocer detalles de su vida personal. Según contó, en ese momento desconocía que la conductora peruana mantenía una relación sentimental.

“Ella en ese momento tenía su novio. Yo qué iba a saber, estaba recién llegado y veo a esa chica tan atractiva y cómo se resistía. Yo decía: qué linda”, relató el artista, reconociendo que la nueva conductora de Panamericana mostró resistencia desde el primer instante. Sin embargo, el cantante de 70 años destacó que la actitud de la conductora fue firme, pues dejó claro su rechazo.

“Ella hizo todo el tiempo resistencia y la entiendo”, señaló, precisando que nunca existió un cruce inapropiado ni una situación que pasara a mayores. Incluso, con un tono de humor, agregó: “Qué bueno que no me dio un zapatazo”, comentario que provocó risas en el set y distendió el ambiente.

Guillermo Dávila reveló que tuvo un romance con Denisse Dibós

El cantante venezolano Guillermo Dávila reveló en 'El valor de la verdad' detalles de la relación sentimental que mantuvo con la actriz peruana Denisse Dibós, a quien conoció a través del círculo de amistad que compartía con Gisela Valcárcel. Según contó, el romance se dio en una etapa de soledad personal y se extendió por más de un año.

“Fue muy serio, pero tenía un límite por la sencilla razón de que yo tenía que volver a Venezuela”, explicó el artista, quien también recordó: “Yo ni corto ni perezoso, que me venía sintiendo mal, solito”. Pese a la separación, Dávila destacó el talento y calidad humana de la actriz al afirmar: “Ella es una tremenda mujer, una tremenda artista”.