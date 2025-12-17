Tras quedar en el centro de la polémica por la difusión de un video en el que se burla de un policía, el streamer Cristorata recibió duras críticas del periodista Fernando Díaz. El comunicador expresó su indignación por el contenido audiovisual y lo calificó de “impresentable”, al considerar que le faltó el respeto a la autoridad policial.

La crítica de Fernando Díaz a Cristorata

El conductor de televisión reflexionó sobre cómo varias figuras del mundo del streaming alcanzan la fama sin medir las consecuencias de sus actos. Por ello, advirtió que, en muchos casos, el afán por obtener “likes” y visualizaciones contribuye a la normalización de conductas cuestionables. Según Fernando Díaz, este tipo de contenidos no solo carece de responsabilidad social, sino que también influye de forma negativa en los jóvenes que consumen dicho material.

''Lamentablemente, las redes sociales vuelven famoso a cualquier impresentable, a cualquier persona que tiene cero criterio. A personas que no son ejemplo de nada y que, envalentonadas por su popularidad, por sus likes, se creen con el derecho de hacer y deshacer y de pasar por encima del resto'', declaró.

Asimismo, Fernando Díaz cuestionó la actitud del popular creador de contenido, cuyas acciones calificó como reprochables. El periodista criticó la forma en que el streamer busca llamar la atención en redes sociales para ganar popularidad, sin medir la gravedad de sus actos. Por ello, consideró que la fama lo ha absorbido al punto de tratar mal a todas las personas. En ese sentido, advirtió que este tipo de estrategias promueve mensajes equivocados a los más jóvenes.

''Creo que se le ha subido la fama a la cabeza, ojalá pueda reflexionar y darse cuenta de que tiene una enorme responsabilidad y poder en sus redes'', afirmó.