Franco Cabrera recibe sorpresa por su cumpleaños en la final de ‘Yo Soy 2025’: “No esperaba”

La segunda temporada de ‘Yo Soy 2025’ llegó a su gran final tras semanas de intensa competencia y presentaciones que cautivaron al jurado y al público. Asimismo, sorprendieron al conductor Franco Cabrera por su cumpleaños, lo que conmovió a más de uno.

La gala final destacó por su alto nivel artístico y sorpresas que mantuvieron al público atento en todo momento. Los imitadores que alcanzaron esta instancia fueron Gabriela Villanueva (Michael Jackson), Melissa Ángeles (Alejandra Guzmán) y la banda Green Day, quienes competirán por el voto del público, único encargado de definir al ganador de esta temporada.

Franco Cabrera recibe sorpresa por su cumpleaños en 'Yo Soy' 2025

El conductor fue sorprendido por Ricardo Morán y el equipo del programa por su cumpleaños, que oficialmente será el martes 23 de diciembre, aunque decidieron adelantar la celebración. El productor destacó la trayectoria de Franco y también habló de su rol como padre.

Morán expresó: “Hace 20 años te vi entrar a una clase de improvisación y te conocí. A lo largo de estos años, cada año has cumplido la promesa que notamos… un gran conductor y una gran persona… se ha convertido en un padre extraordinario. El martes es tu cumpleaños y esta es tu fiesta sorpresa”.

Emoción y gratitud de Franco Cabrera en la final de 'Yo Soy'

Franco recibió a su hija y esposa durante la sorpresa, mostrando felicidad y agradecimiento por el gesto. Sopló su torta mientras compartía palabras emotivas con los presentes.

El actor y conductor comentó: “Los quiero muchísimos, gracias queridos amigos de ‘Yo Soy’, a mi bebé que está atrás, a mi familia… hoy es una gran final, no me esperaba esto y gracias a la gente que ve este programa porque me han demostrado muchísimo cariño… los quiero, gracias, que no se acabe nunca”, mostrando su emoción ante la audiencia.