'Killapa Wawan' ingresó a su segunda semana de exhibición comercial con funciones llenas, pese a contar con una presencia limitada en salas a nivel nacional. La película se exhibe actualmente en solo tres ciudades del país: Lima, Huancayo y Cusco.

Según información proporcionada por la producción, el filme enfrenta condiciones de exhibición adversas, como funciones programadas en horarios de baja afluencia, dentro de una cartelera dominada por grandes estrenos internacionales. Aun así, ha registrado una asistencia sostenida del público, impulsada principalmente por la recomendación entre espectadores.

Sobre este escenario, el director César Galindo señaló: “Que 'Killapa Wawan' esté luchando por un espacio de exhibición es, en muchos sentidos, un reflejo de la propia historia de la cultura andina buscando un lugar dentro de Lima, ganándose respeto a pesar de las adversidades. Aun con horarios limitados, funciones a las 2.30 de la tarde, el público se ha movilizado y ha llenado las salas, porque siente que esta es su película: una historia contada en quechua, en su idioma original. Cerca del 10 % de la población limeña es quechuablante, por eso Killapa Wawan representa una de las pocas oportunidades de ver una película en la pantalla grande con la que se identifquen y se vean representados”.

Dirigida por César Galindo y hablada íntegramente en quechua, la película marca el regreso de Magaly Solier a la pantalla grande luego de seis años. Ambientada en Huanta, Ayacucho, bajo la presencia simbólica del Apu Razuhuillca, la historia sigue a Killari, una adolescente de 13 años elegida para convertirse en danzante de tijeras como heredera de un linaje ancestral. Mientras su madre, Agucha, se resiste a aceptar ese destino, su abuelo Remigio encuentra en la danza una forma de preservar la memoria y la continuidad cultural, dando inicio a un proceso de transmisión intergeneracional.

El elenco incluye también a la actriz Carolina Luján, quien debuta en el cine, junto a otros intérpretes vinculados a propuestas narrativas construidas desde la cosmovisión andina.