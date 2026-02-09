Renovación Popular no cuestiona albergue de Milagros Jáuregui: solo se disculpa porque mostraron el rostro de las víctimas

Renovación Popular no cuestionó las declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui, quien indicó que la única víctima de una violación sexual es el bebé. En su lugar, por medio de un comunicado, se limitaron a lamentar y disculparse por la exposición de niñas víctimas de violencia sexual durante un evento en el que estuvo presente la parlamentaria.

"No compartimos ni avalamos lo ocurrido en un evento organizado por una congregación, donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue. Ese hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido", se lee en el escrito.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Agregaron que dicha "situación que no fue promovida ni autorizada" por el partido.

"La protección de la niñez implica respeto, cuidado y responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública", indicaron.