Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Renovación Popular no cuestiona albergue de Milagros Jáuregui: solo se disculpa porque mostraron el rostro de las víctimas

El partido intenta tomar distancia de las acciones de la congresista y candidata al Senado indicando que ellos no autorizaron ni promovieron la exposición de niñas víctimas de violencia sexual en un evento.

Renovación Popular no cuestiona albergue de Milagros Jáuregui. Foto: composición LR
Renovación Popular no cuestiona albergue de Milagros Jáuregui. Foto: composición LR

Renovación Popular no cuestionó las declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui, quien indicó que la única víctima de una violación sexual es el bebé. En su lugar, por medio de un comunicado, se limitaron a lamentar y disculparse por la exposición de niñas víctimas de violencia sexual durante un evento en el que estuvo presente la parlamentaria.

"No compartimos ni avalamos lo ocurrido en un evento organizado por una congregación, donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue. Ese hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido", se lee en el escrito.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Agregaron que dicha "situación que no fue promovida ni autorizada" por el partido.

"La protección de la niñez implica respeto, cuidado y responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública", indicaron.

Milagros Aguayo: pagina de Facebook de "albergue" para niñas de la congresista ha sido borrada

Milagros Aguayo: pagina de Facebook de "albergue" para niñas de la congresista ha sido borrada

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Rafael López Aliaga: Sunat confirmó que empresa de candidato de Renovación Popular debe S/13 millones

Rafael López Aliaga: Sunat confirmó que empresa de candidato de Renovación Popular debe S/13 millones

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

José Jerí y su cortina de humo: requisa en Barbadillo se dio en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

José Jerí y su cortina de humo: requisa en Barbadillo se dio en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: "A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

Congresistas Milagros Aguayo se jacta de tener "albergue" para niñas abusadas a quienes no considera víctimas

Congresistas Milagros Aguayo se jacta de tener “albergue” para niñas abusadas a quienes no considera víctimas

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

