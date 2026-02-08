Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Desde la quincena de octubre del 2025, cuando renunció a la alcaldía de Lima incumpliendo su palabra, Rafael López Aliaga ha iniciado su campaña electoral a la Presidencia de la República recorriendo algunas regiones y anunciando diversas propuestas que han sido calificadas de populistas, inviables y hasta absurdas.

A través de la revisión del plan de gobierno de Renovación Popular; así como de entrevistas y conferencias que brindó dicho candidato presidencial, La República ha podido detectar que al menos 15 de sus promesas son controversiales y son presentadas, según especialistas, para llamar la atención, hacerse más conocido y ganar votos entre los electores conservadores y aquellos que exigen mano dura.

De estas 15 polémicas propuestas, siete están referidas a seguridad ciudadana, tres a cambios en el aparato del Estado, dos al aspecto económico, dos a los derechos de las mujeres y una a proyectos de infraestructura.

Además, de ese total solo un planteamiento figura en el plan de gobierno de Renovación Popular; mientras que los otros 14 han sido anunciados por su candidato presidencial de la noche a la mañana. Entre ellos destacan las cárceles resguardadas por las shushupes, los DNI para los concebidos, el nuevo Ministerio del Ser Humano y la criptomoneda peruana.

“López Aliaga está planteando una estrategia con estas propuestas inejecutables. Lo que realiza, primero, es llamar la atención apelando a lo estrambótico, a lo absurdo, porque sabe que le falta ser conocido fuera de Lima. Por otro lado, con sus desatinos e improperios, busca también mantener a un sector reaccionario y conservador que se identifica con él”, explica el politólogo Eduardo Salmón, quien ha seguido de cerca la saliente gestión municipal del líder de Renovación Popular, sobre todo, de las obras inconclusas de la mal llamada Vía Expresa Sur. Pero, vayamos a las promesas.

Cárcel con shushupes

En seguridad, unas de las últimas propuestas que lanzó López Aliaga fue la construcción de cárceles en zonas alejadas de la selva para que estén ‘vigiladas’ por las serpientes venenosas.

“(Los delincuentes) se van inmediatamente por helicóptero a la selva más profunda del Perú, donde no hay internet. Allí vamos a hacer las colonias de rehabilitación. Tiene un cerco natural que son el jergón y la shushupe. Allá no se van escapar, están las shushupes como barrera natural”, dijo en una entrevista televisiva.

En otro momento, ofreció detener y poner grilletes electrónicos a los extranjeros indocumentados a pesar de que ese proyecto no ha tenido efectos en los últimos años con algunos presos en el Perú. Luego cambió de postura y señaló que, después de 30 días sin regularizar su situación migratoria, los intervenidos serían expulsados a través de barcos. “Si el 28 de julio, no están con sus papeles en regla, los vamos a llevar en barco a la Venezuela libre que se está dando ahora”, indicó.

También prometió que permitirá, vía un tratado, que agentes de Estados Unidos actúen en el Perú para capturar a los miembros de las organizaciones criminales. No dijo nada sobre la soberanía de nuestro país, pese a que la iniciativa es la única que figura en su plan de gobierno.

“Unos 20 años de cárcel para el gerente o director de empresas de telefonía que no cumpla con la ley. Si los directores siguen permitiendo que los celulares robados continúen funcionando, ahí sí verán consecuencias”, señaló en referencia a su propuesta de atacar las extorsiones.

A estas ideas se suma el retorno de los jueces sin rostro, al mismo estilo del fujimorismo, “para que no amanecen a los jueces y fiscales que mandan a la cárcel al delincuente”. No obstante, el Poder Judicial ha aclarado que no respaldaría la medida porque hay una experiencia negativa en el pasado y porque vulnera compromisos asumidos por el Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Ante ello, López Aliaga ha planteado el retiro de la Corte IDH “porque beneficia a terrucos y sicarios”. La salida, aseguró, se daría mediante una cuestión de confianza o un referéndum.

En opinión del internacionalista Francisco Belaúnde, esta última propuesta forma parte de una ofensiva ideológica contra lo que representa el multilateralismo. “Estos grupos piensan que organismos, como la Corte IDH, han sido dominados por la izquierda y que atentan contra la soberanía de los países, lo que es absurdo”.

Para Julissa Mantilla, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es irresponsable y populista que los partidos estén ofreciendo esas propuestas que se harían efectivas después de un año. “Además, es falso y tratan de culpar a la Corte IDH de que no se pueda acabar con el sicariato cuando eso depende del Congreso y el Ejecutivo, que -más bien- han aprobado leyes pro crimen”, refiere.

DNI para concebidos

En torno a los planteamientos que podrían afectar los derechos de las mujeres, el líder de Renovación Popular anunció que promoverá un proyecto de ley para “otorgar DNI al niño desde el vientre de la madre”. “Estamos hablando de la defensa de la vida. Los padres deben tener el derecho de ir voluntariamente a registrar a su criatura por medio de un certificado médico. Eso pasa en Hungría”, respondió tras los videos y los memes que se publicaron en redes sociales.

Sobre el tema, el abogado de familia Juan Carlos del Águila, advierte que no es necesario dar DNI al concebido para preservar sus derechos a la vida y la protección porque estos ya están protegidos por la gestante. “Se generarían costos y trámites innecesarios para el Estado”.

Además de esa propuesta, que se enmarca dentro de su agenda conservadora y contraria a los derechos reproductivos, está el anuncio de la creación del nuevo Ministerio del Ser Humano, con el que eliminaría el Ministerio de la Mujer.

Criptomoneda peruana

La lista de polémicas propuestas sigue. Durante el CADE Ejecutivos 2025, López Aliaga planteó la creación de una criptomoneda peruana oficial para atraer capitales al país, “con el respaldo del oro, que es lo que nos sobra”. También propuso que el Banco de la Nación compre el oro informal a través de una empresa que certifique la trazabilidad. Esto último generó controversia porque lleva como candidato a diputado por Puno a Javier Bernal, vocero de los mineros informales que impulsó la ampliación del Reinfo.

En otro momento, López Aliaga prometió terminar con el Congreso bicameral cuando su actual bancada votó a favor de su instalación. Además amenazó con disolver el Parlamento si no aprueba un ‘shock de 50 leyes’ “para transformar el Perú”.

A eso se suma el planteamiento de llevar la capital del Perú a Junín y el de construir 14 aeropuertos en 5 años; principalmente el que conecte Oxapampa (Pasco), que fue fundada en 1891 por colonos austroalemanes, con Frankfurt (Alemania).

“Pongo Oxapampa en el mapa con un aeropuerto y va a estar lleno. Vuelo directo a Alemania. En dos años, espérate tres años... Se nota que no has trabajado en turismo”, dijo López Aliaga ante la sorpresa de su entrevistado.

Parte de su estrategia

Al respecto, el politólogo Eduardo Dargent consideró que estas propuestas le están funcionando al candidato de Renovación Popular porque llaman la atención del público, así sean negativas o positivas.

"Ha logrado conectar con un sector que le da cierta fortaleza y, principalmente, se ha posicionado en un punto intermedio que le da llegada a las clases altas y populares de Lima, y está inhibiendo, hasta ahora, el crecimiento del fujimorismo y de otros votos de la derecha”, sostiene.

Opina además que López Aliaga ha establecido un estilo que está de moda en el mundo, que es lo conservador en lo moral y lo achorado en el ataque a opositores y a agendas políticas contrarias.

Sin embargo, aclara que, pese a esta estrategia, el candidato no pasa del 12% o 14% en las encuestas, lo que aún es muy bajo para un candidato que ya participó en otras campañas. “Otra debilidad es que si bien a algunos les gusta su estilo, a otros les causa rechazo”, concluye.

Politólogos Eduardo Salmón y Eduardo Dargent.

Lista de 15 polémicas propuestas