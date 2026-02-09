En medio de la polémica generada por una denuncia de abuso, el futbolista Sergio Peña reapareció en sus redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. El jugador, recientemente fichado por el club turco Sakaryaspor, compartió una imagen junto a su actual pareja Camila Ganoza, lo que generó una avalancha de comentarios, tanto a favor como en contra, en sus perfiles digitales.

Uno de los mensajes dejó en evidencia la persistente atención mediática que rodea su vida personal. “En Uruguay se le olvidó, pero en Perú ya se acordó que la ama”, escribió una usuaria en tono irónico, refiriéndose al contexto sentimental del jugador. La reacción de Peña no se hizo esperar y generó amplio debate en redes.

Foto: Instagram Sergio Peña

Sergio Peña defiende foto con su novia

La publicación, que formaba parte de sus historias de Instagram, coincidió con la reapertura al público del perfil de su novia, lo que facilitó la interacción de usuarios que comentaron el estado de su relación. Algunos seguidores cuestionaron el momento elegido para compartir la imagen, considerando la situación judicial que atraviesa el deportista, quien fue denunciado por presunto abuso.

Lejos de ignorar las críticas, Sergio Peña respondió con un extenso mensaje en defensa de su pareja y de su vida privada. “Eso es lo que te convierte en una persona ignorante que no tiene personalidad y mucho menos una vida agradable”, escribió el jugador en respuesta directa a la usuaria, dejando clara su postura frente a quienes opinan sin conocimiento de causa.

Además, el futbolista reprochó que se opine con liviandad sobre personas ajenas: “Te metes a una cuenta de una persona que no conoces para comentar cosas que solo te hacen ver de la manera más ridícula que puede existir”. Este pronunciamiento fue ampliamente compartido en redes, generando reacciones divididas entre los usuarios.

“Invierte tu tiempo en una buena educación”, responde el jugador

En su mensaje, Peña también cuestionó el comportamiento que muchas personas adoptan en redes sociales con tal de llamar la atención o generar polémica. Afirmó que ciertos usuarios buscan “inventar verdades” para alimentar el morbo mediático. “Diciendo cosas que solo te convierten en una más de todas las personas que sin saber una verdad se la inventan”, sentenció.

El jugador cerró su publicación con una reflexión personal, alejada de lo futbolístico, en la que alentó a sus detractores a concentrarse en su vida real. “Vive tu vida y sé feliz, invierte tu tiempo en una buena educación y en darle amor a tu familia”, concluyó Peña, cuya relación con Camila ha estado bajo la lupa desde que se conocieron públicamente detalles del proceso legal que enfrenta.