Sacerdote condenado por abuso en Colombia huyó al Perú y fue capturado por Interpol | Fuerte y Claro

Sergio Peña confronta a seguidora que criticó foto junto a su novia tras ser denunciado por abuso: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

El futbolista Sergio Peña se pronunció con dureza en redes sociales tras recibir un comentario ofensivo sobre una fotografía que publicó junto a su novia, en medio de la controversia por una denuncia en su contra por abuso.

Sergio Peña se luce en redes con su novia Camila. Foto: Composición LR/Captur/Instagram
En medio de la polémica generada por una denuncia de abuso, el futbolista Sergio Peña reapareció en sus redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. El jugador, recientemente fichado por el club turco Sakaryaspor, compartió una imagen junto a su actual pareja Camila Ganoza, lo que generó una avalancha de comentarios, tanto a favor como en contra, en sus perfiles digitales.

Uno de los mensajes dejó en evidencia la persistente atención mediática que rodea su vida personal. “En Uruguay se le olvidó, pero en Perú ya se acordó que la ama”, escribió una usuaria en tono irónico, refiriéndose al contexto sentimental del jugador. La reacción de Peña no se hizo esperar y generó amplio debate en redes.

Foto: Instagram Sergio Peña

Sergio Peña defiende foto con su novia

La publicación, que formaba parte de sus historias de Instagram, coincidió con la reapertura al público del perfil de su novia, lo que facilitó la interacción de usuarios que comentaron el estado de su relación. Algunos seguidores cuestionaron el momento elegido para compartir la imagen, considerando la situación judicial que atraviesa el deportista, quien fue denunciado por presunto abuso.

Lejos de ignorar las críticas, Sergio Peña respondió con un extenso mensaje en defensa de su pareja y de su vida privada. “Eso es lo que te convierte en una persona ignorante que no tiene personalidad y mucho menos una vida agradable”, escribió el jugador en respuesta directa a la usuaria, dejando clara su postura frente a quienes opinan sin conocimiento de causa.

Además, el futbolista reprochó que se opine con liviandad sobre personas ajenas: “Te metes a una cuenta de una persona que no conoces para comentar cosas que solo te hacen ver de la manera más ridícula que puede existir”. Este pronunciamiento fue ampliamente compartido en redes, generando reacciones divididas entre los usuarios.

“Invierte tu tiempo en una buena educación”, responde el jugador

En su mensaje, Peña también cuestionó el comportamiento que muchas personas adoptan en redes sociales con tal de llamar la atención o generar polémica. Afirmó que ciertos usuarios buscan “inventar verdades” para alimentar el morbo mediático. “Diciendo cosas que solo te convierten en una más de todas las personas que sin saber una verdad se la inventan”, sentenció.

El jugador cerró su publicación con una reflexión personal, alejada de lo futbolístico, en la que alentó a sus detractores a concentrarse en su vida real. “Vive tu vida y sé feliz, invierte tu tiempo en una buena educación y en darle amor a tu familia”, concluyó Peña, cuya relación con Camila ha estado bajo la lupa desde que se conocieron públicamente detalles del proceso legal que enfrenta.

Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió a sus reemplazos para la Copa Libertadores

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

