Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 9 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, lunes 9 de febrero 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, lunes 9 de febrero 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 9 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,365 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 9 de febrero?

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,310
  • Venta: S/3,420

Scotiabank

  • Compra:S/3,325
  • Venta: S/3,357

BBVA

  • Compra: S/3,283
  • Venta: S/3,437
