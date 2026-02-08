Gobierno de Jerí continúa sin presentan Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

El Gobierno de José Jerí aplazó la creación del plan de seguridad por 10 días más el pasado 26 de enero. Foto: Composición/LR

El Gobierno de José Jerí aplazó la creación del plan de seguridad por 10 días más el pasado 26 de enero. Foto: Composición/LR

En lo que va del 2026, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) reportó 188 asesinatos en todo el Perú. A pesar de las duras cifras que deja la inseguridad ciudadana, el Gobierno de Jerí no presenta el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, herramienta fundamental y necesaria para combatir la criminalidad.

El último 26 de enero, el Ejecutivo promulgó una resolución ministerial que aplazaba por segunda vez la promulgación de esta ruta de trabajo que el mismo presidente prometió que se tendría lista a mediados de enero. El plazo que se requirió para dicho plan fue por 10 días; sin embargo, este ya se venció.

En noviembre de este año, La República informó que el Gobierno decidió continuar con este plan a pesar de que tenía una antigüedad de 7 años y que debió renovarse en 2023. Pero en ese mes, la actual gestión amplió la vigencia del mismo por 30 días más.

La situación es crítica. El Gobierno de Jerí —que lleva casi 4 meses en el poder— es el que cuenta con mayor promedio de homicidios diarios: 5.64, de acuerdo con los gráficos compartidos por el analista de datos, Juan Carbajal. De acuerdo con el reporte, hasta el 5 de febrero, en la gestión de turno se reportaron 665 homicidios. En comparación con otros gobiernos, por ejemplo, en el de la expresidenta Dina Boluarte, el promedio era 5.25; en el de Pedro Castillo, 4.22.

Homicidios registrados en los últimos gobiernos desde el 2017. Fuente: Juan Carbajal

Sin embargo, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dijo que las cifras del Sinadef son "falsas" porque es la Policía Nacional la que levanta la información. "El Sinadef nunca va a poder tener, en homicidios, un número mayor al que tiene registrado la Policía, porque falta completa con alguna información que le proporcionan posteriormente los protocolos de necropsia de la morgue", indicó.

Las cifras de homicidios le quitan peso a Jerí

Jerí también pierde piso y credibilidad conforme crecen los números de homicidios y aumentan las dudas sobre sus reuniones con empresarios chinos. En menos de dos meses, la desaprobación del mandatario subió hasta un 70.4%.

Pero esto se agrava cuando se detallan las cifras que más impactan en la sociedad. Un dato revelador que brindó Carbajal en sus redes sociales es que, en los primeros 104 días de estado de emergencia, se han reportado 244 asesinatos en Lima y Callao, mientras que cuando no había esta medida, se registró 250. Es decir, 6 más.

"Casi similar", explicó Carbajal.

Ahora bien, la zona más afectada de la capital es Lima Norte, que abarca a los distritos de San Martín de Porres, Comas, Puente Piedra, Los Olivos, Carabayllo e Independencia. Solo en este sector, se reportaron 68 asesinatos en los primeros días de estado de emergencia. En comparación, sin contar con esta medida, 64.

Lima Este, que incluye a San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurigancho, San Luis, Santa Anita, Chaclacayo y Cieneguilla, registró 61 homicidios. Antes, solo 53.

En el Callao hubo 43 asesinatos. Anteriormente, solo 46.

Cifras de asesinatos con y sin estado de emergencia. Fuente: Juan Carbajal

Menores de edad sufren la violencia en las calles

Las cifras no mienten. Desde enero del 2017 hasta enero de este año, el Sinadef reportó que 696 menores de edad fueron asesinados.

Desde 2023, la cantidad ha ido en aumento, pasando de 62 a 117, alcanzando su punto máximo en 2025. Ese año, la principal causa fue el uso de armas de fuego (78 casos, casi el 70%), seguido por agresiones físicas, armas blancas, asfixia, entre otros.

En los primeros 25 días de 2026, se reportó el asesinato de 9 menores, todos por arma de fuego (PAF).

En los años recientes, las muertes de menores por arma de fuego han mostrado una tendencia ascendente: 35 en 2020, 36 en 2021, 40 en 2022, 32 en 2023 y 54 en 2024. Este incremento es consistente con datos nacionales que indican un aumento del 50% en las muertes de menores por armas de fuego entre 2019 y 2021.

En 2025, el promedio mensual de menores asesinados fue de 6, mientras que en 2024 fue de 4, en 2023 de 2 y en 2017 la cifra mensual no alcanzaba a uno.

Ministra de Economía asegura que el Plan Nacional de Seguridad ya está terminado

Durante una entrevista con RPP, la ministra de Economía, Denisse Miralles, aseguró que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ya está terminado y que se encuentra a la espera de su aprobación en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

En ese sentido, Miralles adelantó que durante la semana entrante, el Conasec tendrá una sesión en la que aprobará dicho plan de trabajo y se dará a conocer a la ciudadanía.

"Estoy segura de que esta semana lo van a publicar. Si ya se aprueba, ya va a ser de público conocimiento y ya se puede presentar, va a estar, me imagino, publicado", expresó.