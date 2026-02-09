HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Política

El día que Rafael López Aliaga propuso "hoteles de cinco estrellas" para niñas violentadas sexualmente

Aunque el partido asegura que no comparte ni avala la exposición pública de niñas víctimas de violencia sexual, en 2021 su líder Rafael López Aliaga, defendió que menores violadas continúen el embarazo y planteó alojarlas en “hoteles cinco estrellas”.

El día que Rafael López Aliaga propuso "hoteles de cinco estrellas" para niñas violentadas sexualmente
El día que Rafael López Aliaga propuso "hoteles de cinco estrellas" para niñas violentadas sexualmente | Foto: difusión | Foto: difusión

Renovación Popular difundió un comunicado para deslindar del evento organizado por una congregación religiosa en el que se expuso públicamente a niñas violentadas provenientes de un albergue vinculado a la congresista Milagros Aguayo. En el pronunciamiento, el partido afirmó que lo ocurrido “no representa los valores ni la línea” de la organización y ofreció disculpas por el daño ocasionado, al sostener que la actividad no fue promovida ni autorizada por su dirigencia.

Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, el intento de desmarque contrasta con antecedentes públicos del propio líder del partido. En 2021, Rafael López Aliaga declaró que una niña violada debía continuar el embarazo y propuso como alternativa alojarla durante nueve meses en un “hotel cinco estrellas”, con alimentación y cuidados, para luego decidir si se quedaba con el bebé o lo daba en adopción.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“A los 9 meses deben decidir si se quedan con su bebé o lo dan en adopción. En el Perú hay 200 mil familias que buscan adoptar”, afirmó entonces, al referirse al aborto en casos de violación sexual.

PUEDES VER: Renovación Popular no cuestiona albergue de Milagros Jáuregui: solo se disculpa porque mostraron el rostro de las víctimas

lr.pe

Cabe señalar que se conoció que la página de Facebook del albergue vinculado a Aguayo fue eliminada, tras la difusión de imágenes del evento que generaron la indignación pública. El albergue llamado 'La Casa del Padre' es una iniciativa religiosa creada por el matrimonio de Guillermo Aguayo y María Jáuregui. Según la legisladora, este centro se especializa en brindar "refugio" a menores de entre 10 y 13 años que han quedado embarazadas tras ser víctimas de abuso sexual.

Usuarios en redes sociales la acusaron de instrumentar a niñas víctimas de violencia sexual en espacios religiosos y políticos, y cuestionaron la coherencia del discurso de protección a la niñez que proclaman algunos sectores conservadores y religiosos.

En su comunicado, Renovación Popular sostuvo que “bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública”. No obstante, el planteamiento formulado por López Aliaga hace unos años prioriza la imposición de la maternidad forzada incluso en niñas.

Comunicado de Renovación Popular.

Comunicado de Renovación Popular.

Flor Pablo acusa a Aguayo de normalizar abusos

La congresista Flor Pablo conversó este lunes con Juliana Oxenford en el programa Arde Troya y se refirió al cuestionado caso de la parlamentaria Milagros Aguayo y el albergue que dirige para niñas víctimas de violación. Al respecto, advirtió que este tipo de iniciativas terminan “normalizando” hechos de extrema violencia.

“En realidad acá hay una utilización perversa y totalmente cruel de parte de este sector, porque representa a un sector. ¿Cómo puedes querer mostrar una historia y romantizar el embarazo de niñas y adolescentes, como si estuviera bien?”, cuestionó.

La exministra de Educación recordó que el Perú ya ha sido observado a nivel internacional por la forma en que enfrenta esta problemática y remarcó que, en estos casos, debería activarse el protocolo de interrupción del embarazo.

“Este es un acto totalmente cruel. Exponer a las niñas que ya han sido violentadas, obligarlas a desarrollar su embarazo y tener un hijo como si fuera un trofeo de la vida”, afirmó. Finalmente, hizo un llamado a reaccionar y “dejar de normalizar la violencia”.

Notas relacionadas
Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

LEER MÁS
Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

LEER MÁS
¿El veneno de la shushupe cura el cáncer? Lo que dijo Rafael López Aliaga es falso y mortal

¿El veneno de la shushupe cura el cáncer? Lo que dijo Rafael López Aliaga es falso y mortal

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí y su cortina de humo: requisa en Barbadillo se dio en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

José Jerí y su cortina de humo: requisa en Barbadillo se dio en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

LEER MÁS
Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

LEER MÁS
RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

El día que Rafael López Aliaga propuso "hoteles de cinco estrellas" para niñas violentadas sexualmente

Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

Política

Renovación Popular no cuestiona albergue de Milagros Jáuregui: solo se disculpa porque mostraron el rostro de las víctimas

Congresistas Milagros Aguayo se jacta de tener “albergue” para niñas abusadas a quienes no considera víctimas

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El día que Rafael López Aliaga propuso "hoteles de cinco estrellas" para niñas violentadas sexualmente

Renovación Popular no cuestiona albergue de Milagros Jáuregui: solo se disculpa porque mostraron el rostro de las víctimas

Congresistas Milagros Aguayo se jacta de tener “albergue” para niñas abusadas a quienes no considera víctimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025