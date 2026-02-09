El día que Rafael López Aliaga propuso "hoteles de cinco estrellas" para niñas violentadas sexualmente | Foto: difusión | Foto: difusión

Renovación Popular difundió un comunicado para deslindar del evento organizado por una congregación religiosa en el que se expuso públicamente a niñas violentadas provenientes de un albergue vinculado a la congresista Milagros Aguayo. En el pronunciamiento, el partido afirmó que lo ocurrido “no representa los valores ni la línea” de la organización y ofreció disculpas por el daño ocasionado, al sostener que la actividad no fue promovida ni autorizada por su dirigencia.

Sin embargo, el intento de desmarque contrasta con antecedentes públicos del propio líder del partido. En 2021, Rafael López Aliaga declaró que una niña violada debía continuar el embarazo y propuso como alternativa alojarla durante nueve meses en un “hotel cinco estrellas”, con alimentación y cuidados, para luego decidir si se quedaba con el bebé o lo daba en adopción.

“A los 9 meses deben decidir si se quedan con su bebé o lo dan en adopción. En el Perú hay 200 mil familias que buscan adoptar”, afirmó entonces, al referirse al aborto en casos de violación sexual.

Cabe señalar que se conoció que la página de Facebook del albergue vinculado a Aguayo fue eliminada, tras la difusión de imágenes del evento que generaron la indignación pública. El albergue llamado 'La Casa del Padre' es una iniciativa religiosa creada por el matrimonio de Guillermo Aguayo y María Jáuregui. Según la legisladora, este centro se especializa en brindar "refugio" a menores de entre 10 y 13 años que han quedado embarazadas tras ser víctimas de abuso sexual.

Usuarios en redes sociales la acusaron de instrumentar a niñas víctimas de violencia sexual en espacios religiosos y políticos, y cuestionaron la coherencia del discurso de protección a la niñez que proclaman algunos sectores conservadores y religiosos.

En su comunicado, Renovación Popular sostuvo que “bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública”. No obstante, el planteamiento formulado por López Aliaga hace unos años prioriza la imposición de la maternidad forzada incluso en niñas.

Flor Pablo acusa a Aguayo de normalizar abusos

La congresista Flor Pablo conversó este lunes con Juliana Oxenford en el programa Arde Troya y se refirió al cuestionado caso de la parlamentaria Milagros Aguayo y el albergue que dirige para niñas víctimas de violación. Al respecto, advirtió que este tipo de iniciativas terminan “normalizando” hechos de extrema violencia.

“En realidad acá hay una utilización perversa y totalmente cruel de parte de este sector, porque representa a un sector. ¿Cómo puedes querer mostrar una historia y romantizar el embarazo de niñas y adolescentes, como si estuviera bien?”, cuestionó.

La exministra de Educación recordó que el Perú ya ha sido observado a nivel internacional por la forma en que enfrenta esta problemática y remarcó que, en estos casos, debería activarse el protocolo de interrupción del embarazo.

“Este es un acto totalmente cruel. Exponer a las niñas que ya han sido violentadas, obligarlas a desarrollar su embarazo y tener un hijo como si fuera un trofeo de la vida”, afirmó. Finalmente, hizo un llamado a reaccionar y “dejar de normalizar la violencia”.