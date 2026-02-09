➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de febrero, según Jhan Sandoval

Este lunes 9 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero?

Aries

Empiezas la semana con una serie de actividades que te demandarán mucho tiempo. Organízate y trata de mantener la concentración. Las distracciones podrían generarte complicaciones.

Tauro

Te está costando desprenderte de esa experiencia sentimental que ya quedó en el pasado. Hay nuevas experiencias que se pondrán al frente. Libérate de recuerdos y todo cambiará.

Géminis

No te adelantes a los hechos ni veas como algo negativo los cambios que estás por vivir en lo profesional. Esta nueva etapa será de crecimiento y mucho aprendizaje. No debes de limitarte.

Cáncer

Algunos imprevistos te harían estar en alerta constante, pero gracias a tu constancia y capacidad estratégica resolverás todo lo que se presente. Solo evita alterarte y discutir con tu entorno.

Leo

Estarías llenando tu mente de pensamientos negativos y limitantes. Esto no te permite resolver de manera práctica los problemas que tienes al frente. Recupera el optimismo y cambia de enfoque.

Virgo

Llegan a tu mente ideas nuevas que, si las llevas a la práctica, serían muy rentables económicamente. En el amor, sientes algo intenso por esa persona. No te limites y expresa tus sentimientos.

Libra

Recibes una excelente noticia que te producirá alegría y satisfacción. En este tiempo tu labor empezará a resaltar y es posible que lleguen a ti oportunidades para crecer profesionalmente.

Escorpio

Empezarás a replantearte los objetivos profesionales que te habías trazado. Es posible que abandones algunos proyectos que resultaban complejos para perseguir metas más prácticas y lucrativas.

Sagitario

Tienes que ser más cuidadoso con tu economía, es posible que estés gastando más de lo que ganas y esto podría traerte limitaciones o deudas. Estás a tiempo de cambiar esta situación.

Capricornio

No permitas que la razón te prive de sentimientos. Tienes que encontrar una forma más empática de tratar a tu entorno, ya que podrías alejar a personas queridas si conservas esa rigidez.

Acuario

Se presentan situaciones incómodas, pero tendrás la capacidad para poder resolverlas de forma inmediata. En el amor, aunque sea doloroso, alejarte de esa persona negativa ha sido lo mejor.

Piscis

Día de reuniones, llamadas telefónicas y distintas coordinaciones. Tendrás que mantenerte atento y agilizarlo todo para que puedas responder con eficiencia a cada una de tus obligaciones.