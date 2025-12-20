La familia de Evelyn Vela atraviesa un episodio complicado. La empresaria reveló a través de su perfil de Facebook que su nieto enfrenta un delicado cuadro de salud, generando preocupación entre sus seguidores. La publicación despertó muestras de cariño y apoyo inmediato.

En su mensaje, Evelyn invitó a todos a sumarse en oración y enviar buenos deseos: “Sé que Dios nos pone pruebas en la vida, hoy más que nunca pido a cada persona que esté leyendo este mensaje que me ayude a mí, a mi hijo Marcos, a mi nuera Valentina y a toda mi familia, a rezar y a poner toda nuestra fe y devoción, para que mi nieto se mejore y sea un niño fuerte y sano”, expresó la figura mediática.

Evelyn Vela pide apoyo tras delicado estado de salud de su nieto

El sábado 20 de diciembre, Evelyn compartió un mensaje desgarrador, explicando que su familia no está pasando por un buen momento. Señaló que se mantiene positiva y que busca transmitir fortaleza frente a esta difícil situación.

Evelyn Vela revela estado de salud de su nieto.

La empresaria añadió: “Mi familia y yo estamos atravesando uno de los peores momentos, relacionados con la salud de mi nieto, y yo necesito ser positiva, ser fuerte, mostrarme firme y tener toda la convicción de que esta es solamente una de las pruebas que Dios nos pone para demostrar nuestra fe”.

Evelyn Vela mantiene la fe en la recuperación de su nieto

En la misma publicación, la figura mediática expresó su confianza en la recuperación del pequeño: “Yo tengo toda la fe del mundo y ruego a Dios que mi nieto salga victorioso de este cuadro de salud y sé que así va a ser. Hoy más que nunca necesito de sus oraciones. Y juntos, poder decir, muy pronto lo logramos”, afirmó con determinación.

Los seguidores respondieron con mensajes de apoyo y buenos deseos, demostrando el cariño hacia la empresaria y su familia. Por su parte, Evelyn mostró que confía en superar esta prueba junto a su familia y amigos cercanos.