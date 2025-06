Evelyn Vela rompió su silencio y salió en defensa de su hermana, la exalcaldesa de Ica, Emma Luisa Mejía Venegas, quien fue víctima de agresión el pasado domingo 15 de junio. La influencer arremetió con firmeza contra el cantante Carlos Alberto López Ramírez, integrante del grupo Dúo Idéntico, asegurando que no permitirá que su hermana sea humillada.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En el programa de Magaly Medina, Evelyn Vela y su hermana relataron los detalles de la agresión y expresaron su indignación por la pena impuesta al presunto agresor, quien solo deberá cumplir 43 jornadas de servicio comunitario. Ambas consideraron que la sanción es insuficiente frente a la gravedad del hecho, por lo que anunciaron que seguirán alzando la voz en busca de justicia.

PUEDES VER: Difunden video inédito de Erick Elera y su esposa Allison Pastor evacuando en situación inesperada durante sismo en Lima

Evelyn Vela enfurece contra cantante de Dúo Idéntico por brutal agresión a su hermana

Evelyn Vela mostró públicamente el mensaje que recibió de uno de los integrantes del grupo Dúo Idéntico, en el que le pedían no hablar sobre la agresión que sufrió su hermana, Emma Mejía. Sin embargo, la influencer fue tajante al asegurar que no se quedará callada ni permitirá más abusos. “Él no me puede decir qué hacer, porque yo soy la hermana mayor de Emma y no voy a dejar que un hombre esté humillando de esa manera a mi hermana, yo no lo puedo permitir”, expresó visiblemente indignada.

Emma Mejía, exalcaldesa de Ica y madre de cuatro hijos, relató entre lágrimas el violento episodio que vivió a manos de su esposo, Carlo López. Según narró, todo ocurrió luego de pedirle que abandonaran una fiesta al notar que él estaba mareado, lo que desató su furia. Ya dentro del auto, el cantante comenzó a propinarle puñetes, hasta que un amigo de su madre, al percatarse de la situación, intervino para auxiliarla.

Evelyn Vela anuncia marcha para exigir justicia por agresión contra su hermana

Evelyn Vela aprovechó su participación en 'Magaly TV, la firme' para convocar al público iqueño a una marcha en busca de justicia por la agresión que sufrió su hermana, Emma Mejía. La manifestación se realizará el miércoles 18 de junio a las 3:00 p.m., teniendo como punto de encuentro el frontis del restaurante San Isidro. “Por eso mañana vamos a hacer una marcha, todos los iqueños, por Emma y todas las mujeres maltratadas en el Perú”, expresó con firmeza.

La influencer también criticó duramente la sanción impuesta al agresor, a quien solo se le asignaron 43 jornadas de servicio comunitario. “No puede ser posible que se esté burlando esta persona de mi hermana, y le den 43 días, que es una gracia para él”, reclamó indignada en televisión nacional.