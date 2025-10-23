Tras el sorpresivo anuncio de Melissa Klug sobre el fin de su relación con el futbolista Jesús Barco mediante un comunicado que posteriormente eliminó, las redes sociales se encendieron por un video de Evelyn Vela, el cual muchos tomaron como una indirecta hacia su ex amiga. “Cada quien tiene lo que se merece. Eso se llama karma, amiguita. TQM”, escribió la empresaria en TikTok, provocando una oleada de reacciones y comentarios.

Ante ello, el programa América Hoy se comunicó con Vela, quien negó que su publicación estuviera relacionada con la situación de Klug: “Todo el mundo cree que yo pongo cosas en el TikTok en base a ella, pero yo no tenía ni la mínima idea que había subido eso”, aclaró.

Evelyn Vela ‘echa’ a Melissa Klug tras su comunicado sobre ruptura con Jesús Barco: “Eso no fue un error”

Durante la charla, Evelyn también comentó sobre el comunicado que Melissa Klug publicó y luego eliminó, dejando una frase que varios interpretaron con tono irónico: dijo que Klug había “recalculado”, insinuando que se arrepintió de lo que escribió. Agregó que “se le pasó el dedito” y la calificó de impulsiva, señalando que cuando alguien comparte un mensaje de tal importancia, no puede considerarse un simple error.

Además, la empresaria fue directa al hablar sobre la estabilidad de la relación entre Klug y Barco, asegurando que las relaciones a distancia “jamás funcionan”.

“No, esa relación a distancia no funciona. Te lo digo por experiencia”, afirmó, recordando su propio caso.

Finalmente, Vela sostuvo que Klug conocía bien su postura al respecto: “Ella lo sabe perfectamente porque cuando yo estaba casada ella decía siempre: ‘Pero loca, no funciona eso’. No sabemos qué pasa entre cuatro paredes. Hay personas que aparentan ser felices y en realidad no lo son. Algunas tienen miedo al qué dirán”, concluyó.