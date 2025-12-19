Ethel Pozo vivió un momento especial al reencontrarse con su hija mayor, Doménica, quien regresó al Perú luego de cuatro meses en España, donde inició sus estudios universitarios de Arquitectura. La conductora de 'América hoy' compartió cada detalle de este esperado regreso a través de sus redes sociales, en el que además presentó al enamorado de la joven.

“Espero que todos en fiestas puedan tener esta emoción e ilusión que tenemos nosotros en casa de tener por fin a Dome de vuelta, para abrazarla y para besarla”, expresó la hija de Gisela Valcárcel en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Ethel Pozo y su hija Dome se reencontraron y enamorado de la joven la recibió con detalle especial

La hija de Ethel Pozo llegó a Lima el pasado 18 de diciembre tras culminar su primer ciclo universitario en España, país al que viajó para iniciar su formación profesional en Arquitectura. Durante los días previos a su llegada, la conductora no ocultó su emoción y compartió con sus seguidores los preparativos que realizaba en casa, incluyendo la elaboración de uno de los platos favoritos de su hija para recibirla como se merecía.

A través de historias de Instagram, Ethel mostró que el enamorado de Doménica habría sido el encargado de recogerla del aeropuerto, llevando consigo un ramo de flores. “Va a ir a recogerla, la persona que creo que mi hija quiere ver apenas salga del aeropuerto, así que no soy una madre celosa, pero nadie la va a amar más que yo”, comentó.

Luego de mostrar la escena, la conductora resumió el momento con una frase que enterneció a sus seguidores: “Así o más lindo. Esperando a Dome”. Horas después, Ethel Pozo compartió imágenes del tierno abrazo que se dio con su hija y escribió: “Familia completa. Gracias a Dios por traérmela hasta mis brazos”. En otra publicación, añadió: “Mi bebé ya está en casita y solo puedo contemplarla y amarla”.

Como parte de la bienvenida, la conductora preparó una cena especial para Doménica: risoni con pesto y tomates confitados, plato que también mostró orgullosa en redes sociales. La joven permanecerá en el Perú durante la Navidad y Año Nuevo, disfrutando de la compañía de su familia.