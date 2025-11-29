La noche del viernes 28 de noviembre, Gabriela Villanueva volvió a capturar la atención de los televidentes de 'Yo Soy' con una potente versión de “Thriller”. La imitadora de 21 años apareció con un vestuario representativo de Michael Jackson, ejecutó la coreografía icónica y sostuvo el nivel vocal de principio a fin, lo que generó una reacción inmediata del público presente en el set. La precisión de cada paso y el manejo del ritmo mostraron un dominio escénico poco habitual en participantes jóvenes.

El jurado coincidió en que la presentación marcó un punto de inflexión en su participación dentro del formato. La mezcla entre actuación, baile y caracterización evidenció un estudio profundo de la figura de Michael Jackson, reforzando la idea de que Villanueva no se limita a imitar, sino que construye un tributo sostenido en técnica y respeto por la obra del artista.

TE RECOMENDAMOS CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La imitadora peruana sorprende con una gran interpretación al fiel legado de Michael Jackson

Tras el impacto de “Thriller”, la joven imitadora reafirmó su posición como una de las competidoras más destacadas de la temporada. Su capacidad para asumir repertorios complejos ha despertado el interés de los seguidores del programa, quienes resaltan su disciplina y la constancia que muestra en cada gala. El desempeño de Gabriela no se basa únicamente en reproducir movimientos, sino en generar una experiencia visual y musical coherente con la estética del ‘Rey del Pop’.

El equipo de producción destacó que la participante mantiene un proceso de preparación exhaustivo, centrado en estudiar las performance originales y adaptarlas al formato televisivo. Ese enfoque técnico le ha permitido consolidar un estilo propio dentro de la imitación, sosteniendo el desafío de encarnar a Michael Jackson como un compromiso artístico que exige precisión, presencia y respeto por el legado que representa.