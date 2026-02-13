HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Milena Warthon contesta críticas por usar corta vestimenta en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “Solo buscan faltarme el respeto”

La cantante Milena Warthon viene siendo cuestionada por usar una pequeña falda durante la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno. Ella explicó por qué lo hizo.  

Milena Warthon cuenta con 25 años y es la interprete del gran éxito 'Warmisitay'. Foto: Composición LR/TikTok/Instagram.
Milena Warthon cuenta con 25 años y es la interprete del gran éxito 'Warmisitay'. Foto: Composición LR/TikTok/Instagram.

Milena Warthon participó en las tradicionales danzas de la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, uno de los eventos emblemáticos del calendario cultural peruano. Sin embargo, la cantante de pop andino fue muy criticada en redes sociales por la vestimenta que usó durante la celebración, en especial por la falda o pollera que muchos consideraron que era “muy pequeña” y poco acorde con una festividad religiosa.

La imagen del atuendo de la artista, de 25 años, se viralizó rápidamente y generó comparaciones con otras figuras que danzaron en el festival, como las actrices Emilia Drago y Mayella Lloclla, a quienes calificaron de “elegantes” por usar pantalón y, según comentaron, no buscaron “llamar la atención”.

Ante la ola de cuestionamientos, Milena Warthon utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas. “Solo buscan faltarme el respeto”, expresó la cantante ganadora del certamen Viña del Mar.   

PUEDES VER: Milena Warthon hace realidad su anhelo al participar en la festividad de la Virgen de la Candelaria: 'Pedí por mi familia'

lr.pe

Milena Warthon explica por qué uso vestimenta corta en la danza de la Virgen de la Candelaria

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Milena Warthon explicó que la vestimenta que lució durante la fiesta de la Virgen de la Candelaria se debió a un inconveniente con el responsable de confeccionar el traje. Según relató, el atuendo no llegó en la talla solicitada y el problema se presentó a pocos días del viaje.  

“Yo pedí un traje talla S, pero por alguna razón me llegó uno talla L. Un día antes de viajar me dijeron que solo podían cambiarme la pollera. La pollerita nueva que me enviaron sí me quedaba bien en la cintura, pero mis proporciones son... Pensé igual usar una pollera un poco más pequeña; no le hace daño a nadie. Por eso decidí no posponer mi viaje a Candelaria porque realmente no es un problema”, señaló la cantautora.

Además, la artista mostró en el mismo video varios de los mensajes negativos que recibió en redes sociales y respondió de manera contundente a las críticas por su vestimenta. “Mi pollera está muy chica porque el traje estaba muy grande (el corset) y, como se darán cuenta, todas tenemos distintos tipos de cuerpo. Eso no me hace ser vulgar, los vulgares son los que sexualizan absolutamente todo y siempre ponen el ojo en cosas que no deberían tener importancia. Si a alguien no le gusta mi traje, el siguiente año vienen a bailar y se ponen el suyo como les guste, besos”, expresó la intérprete de ‘Warmisitay’.

PUEDES VER: Milena Warthon comparte sensible mensaje tras críticas por su colaboración con Agua Marina: 'Es difícil ser artista'

lr.pe

Milena Warthon: “Yo no hago las cosas para complacer a nadie”

Milena Warthon finalizó su mensaje reflexionando sobre la ola de críticas que recibió por el vestuario que usó durante la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno. La cantante aseguró que no busca complacer a nadie y que los comentarios solo buscan faltarle el respeto.

“Estos comentarios son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántas niñas y mujeres más tendrán que sentirse juzgadas por sus cuerpos? ¿Cuál es la necesidad de compararnos entre nosotras? Esto no es una competencia. Yo no hago las cosas para complacer a nadie y mucho menos a personas que solo buscan faltarme el respeto. Por eso para mí es falso decir que las mujeres somos libres en este país, porque nos cuestionan absolutamente todo. Y si mañana nos pasa algo, siempre encontrarán la excusa perfecta para que sea nuestra culpa”, concluyó.

Notas relacionadas
Milena Warthon hace realidad su anhelo al participar en la festividad de la Virgen de la Candelaria: “Pedí por mi familia”

Milena Warthon hace realidad su anhelo al participar en la festividad de la Virgen de la Candelaria: “Pedí por mi familia”

LEER MÁS
Milena Warthon se emociona al colaborar con el cantante Américo: “Es un artista que me va a abrir puertas en Chile”

Milena Warthon se emociona al colaborar con el cantante Américo: “Es un artista que me va a abrir puertas en Chile”

LEER MÁS
Milena Warthon comparte sensible mensaje tras críticas por su colaboración con Agua Marina: "Es difícil ser artista"

Milena Warthon comparte sensible mensaje tras críticas por su colaboración con Agua Marina: "Es difícil ser artista"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Isabella Ladera emocionada tras confirmar su embarazo con Hugo García: "Era algo que estaba buscando tanto tiempo"

Isabella Ladera emocionada tras confirmar su embarazo con Hugo García: "Era algo que estaba buscando tanto tiempo"

LEER MÁS
Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance

Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance

LEER MÁS
Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú se despide con una dura derrota del Sudamericano Femenino sub-20: la Bicolor perdió 4-0 ante Ecuador

Día de San Valentín 2026: dónde y cómo ver peliculas sobre parejas, amores imposibles y triángulos amorosos este 14 de febrero

Incautan más de 40.000 medicamentos de venta restringida en Piura

Espectáculos

Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

Isabella Ladera emocionada tras confirmar su embarazo con Hugo García: "Era algo que estaba buscando tanto tiempo"

Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori se opone al aborto en casos de niñas y mujeres que sufrieron violencia sexual

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: Fernando Rospigliosi convoca Pleno extraordinario para el martes 17 por censura contra el presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025