Milena Warthon participó en las tradicionales danzas de la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, uno de los eventos emblemáticos del calendario cultural peruano. Sin embargo, la cantante de pop andino fue muy criticada en redes sociales por la vestimenta que usó durante la celebración, en especial por la falda o pollera que muchos consideraron que era “muy pequeña” y poco acorde con una festividad religiosa.

La imagen del atuendo de la artista, de 25 años, se viralizó rápidamente y generó comparaciones con otras figuras que danzaron en el festival, como las actrices Emilia Drago y Mayella Lloclla, a quienes calificaron de “elegantes” por usar pantalón y, según comentaron, no buscaron “llamar la atención”.

Ante la ola de cuestionamientos, Milena Warthon utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas. “Solo buscan faltarme el respeto”, expresó la cantante ganadora del certamen Viña del Mar.

Milena Warthon explica por qué uso vestimenta corta en la danza de la Virgen de la Candelaria

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Milena Warthon explicó que la vestimenta que lució durante la fiesta de la Virgen de la Candelaria se debió a un inconveniente con el responsable de confeccionar el traje. Según relató, el atuendo no llegó en la talla solicitada y el problema se presentó a pocos días del viaje.

“Yo pedí un traje talla S, pero por alguna razón me llegó uno talla L. Un día antes de viajar me dijeron que solo podían cambiarme la pollera. La pollerita nueva que me enviaron sí me quedaba bien en la cintura, pero mis proporciones son... Pensé igual usar una pollera un poco más pequeña; no le hace daño a nadie. Por eso decidí no posponer mi viaje a Candelaria porque realmente no es un problema”, señaló la cantautora.

Además, la artista mostró en el mismo video varios de los mensajes negativos que recibió en redes sociales y respondió de manera contundente a las críticas por su vestimenta. “Mi pollera está muy chica porque el traje estaba muy grande (el corset) y, como se darán cuenta, todas tenemos distintos tipos de cuerpo. Eso no me hace ser vulgar, los vulgares son los que sexualizan absolutamente todo y siempre ponen el ojo en cosas que no deberían tener importancia. Si a alguien no le gusta mi traje, el siguiente año vienen a bailar y se ponen el suyo como les guste, besos”, expresó la intérprete de ‘Warmisitay’.

Milena Warthon: “Yo no hago las cosas para complacer a nadie”

Milena Warthon finalizó su mensaje reflexionando sobre la ola de críticas que recibió por el vestuario que usó durante la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno. La cantante aseguró que no busca complacer a nadie y que los comentarios solo buscan faltarle el respeto.

“Estos comentarios son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántas niñas y mujeres más tendrán que sentirse juzgadas por sus cuerpos? ¿Cuál es la necesidad de compararnos entre nosotras? Esto no es una competencia. Yo no hago las cosas para complacer a nadie y mucho menos a personas que solo buscan faltarme el respeto. Por eso para mí es falso decir que las mujeres somos libres en este país, porque nos cuestionan absolutamente todo. Y si mañana nos pasa algo, siempre encontrarán la excusa perfecta para que sea nuestra culpa”, concluyó.