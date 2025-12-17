Pamela López expone a Christian Cueva y revela por qué no pagó deuda de 80.000 soles a su madre: “Malgastó su dinero en…”

Pamela López expone a Christian Cueva y revela por qué no pagó deuda de 80.000 soles a su madre: “Malgastó su dinero en…”

Pamela López confirmó que su madre prestó 80.000 soles a Christian Cueva durante un proyecto familiar y fechas navideñas. La influencer afirmó que el préstamo fue sin intereses y con un plazo breve, pero hasta ahora no se efectuó la devolución. “Recuerdo que eran fiestas navideñas y teníamos un proyecto de construcción, así que mi mamá le prestó 80 mil sin intereses y por un periodo de una semana, pero hasta ahora no le paga”, señaló.

La situación se complicó debido a que, según López, Cueva habría malgastado dinero en personas y situaciones inapropiadas. “Me dijeron pinocha, pero hace dos años que el padre de mis hijos estaba en una situación bien crítica y no tenía liquidez...malgastó su dinero en mujeres y personas que no debía”, agregó la influencer.

Pamela muestra pruebas que contradicen a Christian Cueva

Pamela López mostró capturas de conversaciones donde Cueva admitió la deuda con su madre, desmintiendo sus recientes declaraciones en medios de comunicación. La evidencia revelada expone que el futbolista sí reconoció el préstamo, contradiciendo la versión que había dado públicamente.

Además, la influencer envió un mensaje contundente a Cueva a través de Instagram, exigiendo responsabilidad y respeto. “¿Tenías conciencia? Deja de ser sinvergüenza y mentir descaradamente. Mi mamita tiene pruebas que la paseabas y jugabas con su salud. No se puede ser tan miserable en la vida, mi mamá está viva y solo te pide que le devuelvas su dinero”, escribió.

Pamela López y Paul Michael superan en público a Franco y Cueva durante shows

Pamela López, Paul Michael, Christian Cueva y Pamela Franco se presentaron en locales distintos, ambos propiedad de Raúl Flores. El empresario reveló quién le dejó más ganancias.

Sobre el show de Pamela Franco y Christian Cueva, Flores indicó: “Yo estaba con expectativas muy arriba, el local se llenó pero la rentabilidad no fue la que esperábamos como empresa”, afirmó. En contraste, la presentación de López con Paul Michael en la discoteca 'La Feria' atrajo a un público más joven y numeroso. Según el dueño, los ingresos alcanzaron los 20 mil soles netos, contabilizando todos los gastos, reflejando un desempeño superior al del espectáculo de la otra pareja.