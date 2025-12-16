Ana Lucía Urbina, una de las cantantes más populares de Corazón Serrano, protagonizó un incómodo momento durante su participación en Ouke, conocido programa de YouTube y podcast, luego de ser consultada sobre el vínculo que mantiene con las demás integrantes de la agrupación de cumbia.

El momento se dio cuando Daniel Marquina, unos de los conductores del espacio de La Roro Network, le lanzó una pregunta directa a la artista de 29 años: "¿Realmente las chicas de Corazón Serrano son amigas?" Visiblemente desconcertada y tras unos segundos de silencio, la gemela de Ana Claudia respondió con cautela: "A mí no me gusta hablar de eso".

Durante la entrevista, Marquina insistió en qué tipo de vínculo existe entre Lesly Águila, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Briela Cirilo, Cielo Fernández y Milagros Díaz. Intentando mantener la calma, la exparticipante de 'Perú tiene talento' respondió: "Mira, eh, con eso no. Yo no opino de eso. A mi no me gusta hablar de eso. Simplemente, trabajo", respondió, generando un ambiente tenso en el set.

La situación se volvió aún más incómoda cuando Carlos Orosco intervino y preguntó: "'Cómo que no te gusta hablar si ellas son tus amigas?" Con evidente confusión, la cantante tardó en responder y finalmente señaló: "Sí, claro que somos amigas", aunque su reacción no pasó desapercibida entre los seguidores del programa.

Rumores sobre una mala relación en Corazón Serrano

Desde hace varios años, Corazón Serrano ha sido blanco de rumores sobre supuestas rivalidades internas. En redes sociales, algunos usuarios han señalado presuntas indirectas entre vocalistas como Kiara Lozano, Ana Lucía Urbina y Lesly Águila; sin embargo, estas versiones han sido desmentidas en reiteradas ocasiones por las propias integrantes del grupo.

Tras el episodio en Ouke, el clip de la entrevista generó una ola de comentarios en redes sociales. Mensajes como “Qué incómodo fue ver esta entrevista”, “Nunca se sintió una vibra tan rara como hoy”, “Analú parecía que no quería estar ahí” y “Si van a hacer una gira de medios, necesitan media training” evidenciaron la percepción del público ante el tenso intercambio.