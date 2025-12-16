HOYSuscripcion LR Focus

Ana Lucía Urbina vive incómodo momento durante entrevista en Ouke por singular pregunta: “A mí no me gusta hablar de eso”

Ana Lucía Urbina, cantante de Corazón, Serrano evitó profundizar sobre su relación con las demás integrantes del grupo de cumbia durante una entrevista en el podcast Ouke, lo que generó un momento de tensión. 

Ana Lucía Urbina vive incomodo momento en podcast Foto: Composición LR

Ana Lucía Urbina, una de las cantantes más populares de Corazón Serrano, protagonizó un incómodo momento durante su participación en Ouke, conocido programa de YouTube y podcast, luego de ser consultada sobre el vínculo que mantiene con las demás integrantes de la agrupación de cumbia. 

El momento se dio cuando Daniel Marquina, unos de los conductores del espacio de La Roro Network, le lanzó una pregunta directa a la artista de 29 años: "¿Realmente las chicas de Corazón Serrano son amigas?" Visiblemente desconcertada y tras unos segundos de silencio, la gemela de Ana Claudia respondió con cautela: "A mí no me gusta hablar de eso". 

Ana Lucía Urbina reaparece en concierto de Corazón Serrano y muestra su nueva imagen tras intervención estética

lr.pe

Ana Lucía Urbina vive incómodo momento en podcast

Durante la entrevista, Marquina insistió en qué tipo de vínculo existe entre Lesly Águila, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Briela Cirilo, Cielo Fernández y Milagros Díaz. Intentando mantener la calma, la exparticipante de 'Perú tiene talento' respondió: "Mira, eh, con eso no. Yo no opino de eso. A mi no me gusta hablar de eso. Simplemente, trabajo", respondió, generando un ambiente tenso en el set. 

La situación se volvió aún más incómoda cuando Carlos Orosco intervino y preguntó:  "'Cómo que no te gusta hablar si ellas son tus amigas?" Con evidente confusión, la cantante tardó en responder y finalmente señaló: "Sí, claro que somos amigas", aunque su reacción no pasó desapercibida entre los seguidores del programa. 

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano cuenta todos los detalles de su operación en el rostro y cuerpo

lr.pe

Rumores sobre una mala relación en Corazón Serrano

Desde hace varios años, Corazón Serrano ha sido blanco de rumores sobre supuestas rivalidades internas. En redes sociales, algunos usuarios han señalado presuntas indirectas entre vocalistas como Kiara Lozano, Ana Lucía Urbina y Lesly Águila; sin embargo, estas versiones han sido desmentidas en reiteradas ocasiones por las propias integrantes del grupo. 

Tras el episodio en Ouke, el clip de la entrevista generó una ola de comentarios en redes sociales. Mensajes como “Qué incómodo fue ver esta entrevista”, “Nunca se sintió una vibra tan rara como hoy”, “Analú parecía que no quería estar ahí” y “Si van a hacer una gira de medios, necesitan media training” evidenciaron la percepción del público ante el tenso intercambio. 

