HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 16 de diciembre | LR+ Noticias

Streamers

Laura Spoya explica por qué registró 'La manada' ante Indecopi junto a empresario: "Uno tiene que ser rápido"

Conductora comentó que su decisión de registrar rápidamente la marca 'La manada' se dio tras su salida del canal 'Todo Good'.

Conductora comentó que dentro de poco se incluirá a sus compañeros del podcast en el registro de 'La manada'.
Conductora comentó que dentro de poco se incluirá a sus compañeros del podcast en el registro de 'La manada'. | Foto: composición LR/ YouTube/ 'Magaly TV: la firme'

La conductora Laura Spoya explicó por qué decidió registrar la marca 'La manada' ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) junto a un empresario. La modelo explicó que fue una decisión tomada por la necesidad de actuar rápido tras su salida del canal de YouTube 'Todo Good'. Enfatizó que hubo problemas cuando intentaron registrar la marca 'Good Time'.

Laura Spoya revela que no pudieron registrar la marca 'Good Time'

Durante la reciente emisión del podcast 'La manada', Laura Spoya recordó que en el pasado su equipo ya perdió una marca por falta de previsión legal, refiriéndose al caso del podcast 'Good Time', lo que reforzó su decisión de actuar con mayor rapidez esta vez. Agregó que ella estaba confiada de que el productor Abneer Robles realizaría el registro cuando pertenecían al canal 'Todo Good'. "Lo atrasaron porque así es la así es la vida y así son los negocios. Entonces yo no iba a permitir que nos volvieran a aplicar la misma", comentó

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

lr.pe

Al respecto, el conductor y youtuber Gerardo Pe deslizó que el nombre 'Good Time' lo ideó el productor Abneer Robles. "Ese es tu nombre. El nombre de 'Good Time' es tuyo", añadió.

Laura Spoya registró nuevo podcast 'La manada' junto a empresario José Zafra

De otro lado, Laura Spoya se refirió a la revelación que realizó el programa 'Magaly TV: la firme', donde se mostró que la conductora registró 'La manada' en Indecopi junto a José Zafra. Al respecto, la modelo explicó que después de la mala experiencia con 'Good Time' se organizó para que el área legal del empresario José Zafra hiciera el trámite de inmediato sobre el nuevo podcast.

PUEDES VER: Tiktoker Ninho Viejo anuncia la pérdida de su bebé y confirma el fin de su relación sentimental

lr.pe

"No se puede ser lento en la vida. Hay que actuar rápido. En este tipo de negocios, hay que ser como una bala, porque si no, ya perdiste", expresó, dejando claro que el registro fue una acción estratégica y no una apropiación definitiva de la marca.

Además, la conductora aclaró que el registro es transferible y que actualmente se está llevando a cabo la cesión de la marca a Gerardo Pe, Abneer Robles y Mario Irivarren.

Notas relacionadas
Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

LEER MÁS
Tiktoker español Mario Colomina critica duramente a Ibai Llanos tras su paso por Perú: “Esa actitud de estrella, en Perú no te va a funcionar"

Tiktoker español Mario Colomina critica duramente a Ibai Llanos tras su paso por Perú: “Esa actitud de estrella, en Perú no te va a funcionar"

LEER MÁS
Fernando Llanos no descarta unirse al canal del streamer Zein: "La competencia se va a poner potente"

Fernando Llanos no descarta unirse al canal del streamer Zein: "La competencia se va a poner potente"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Ninho Viejo anuncia la pérdida de su bebé y confirma el fin de su relación sentimental

Tiktoker Ninho Viejo anuncia la pérdida de su bebé y confirma el fin de su relación sentimental

LEER MÁS
Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

LEER MÁS
Milenka sorprende al público al cantar cumbia en concierto en vivo y las redes estallan en reacciones: ''Está perdiendo plata''

Milenka sorprende al público al cantar cumbia en concierto en vivo y las redes estallan en reacciones: ''Está perdiendo plata''

LEER MÁS
Policía interviene a Cristorata mientras manejaba y le pide DNI, pero streamer sorprende: "No lo traje"

Policía interviene a Cristorata mientras manejaba y le pide DNI, pero streamer sorprende: "No lo traje"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Streamers

Tiktoker Ninho Viejo anuncia la pérdida de su bebé y confirma el fin de su relación sentimental

Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

Milenka sorprende al público al cantar cumbia en concierto en vivo y las redes estallan en reacciones: ''Está perdiendo plata''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025