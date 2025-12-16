Laura Spoya explica por qué registró 'La manada' ante Indecopi junto a empresario: "Uno tiene que ser rápido"

Conductora comentó que dentro de poco se incluirá a sus compañeros del podcast en el registro de 'La manada'. | Foto: composición LR/ YouTube/ 'Magaly TV: la firme'

Conductora comentó que dentro de poco se incluirá a sus compañeros del podcast en el registro de 'La manada'. | Foto: composición LR/ YouTube/ 'Magaly TV: la firme'

La conductora Laura Spoya explicó por qué decidió registrar la marca 'La manada' ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) junto a un empresario. La modelo explicó que fue una decisión tomada por la necesidad de actuar rápido tras su salida del canal de YouTube 'Todo Good'. Enfatizó que hubo problemas cuando intentaron registrar la marca 'Good Time'.

Laura Spoya revela que no pudieron registrar la marca 'Good Time'

Durante la reciente emisión del podcast 'La manada', Laura Spoya recordó que en el pasado su equipo ya perdió una marca por falta de previsión legal, refiriéndose al caso del podcast 'Good Time', lo que reforzó su decisión de actuar con mayor rapidez esta vez. Agregó que ella estaba confiada de que el productor Abneer Robles realizaría el registro cuando pertenecían al canal 'Todo Good'. "Lo atrasaron porque así es la así es la vida y así son los negocios. Entonces yo no iba a permitir que nos volvieran a aplicar la misma", comentó

Al respecto, el conductor y youtuber Gerardo Pe deslizó que el nombre 'Good Time' lo ideó el productor Abneer Robles. "Ese es tu nombre. El nombre de 'Good Time' es tuyo", añadió.

Laura Spoya registró nuevo podcast 'La manada' junto a empresario José Zafra

De otro lado, Laura Spoya se refirió a la revelación que realizó el programa 'Magaly TV: la firme', donde se mostró que la conductora registró 'La manada' en Indecopi junto a José Zafra. Al respecto, la modelo explicó que después de la mala experiencia con 'Good Time' se organizó para que el área legal del empresario José Zafra hiciera el trámite de inmediato sobre el nuevo podcast.

PUEDES VER: Tiktoker Ninho Viejo anuncia la pérdida de su bebé y confirma el fin de su relación sentimental

"No se puede ser lento en la vida. Hay que actuar rápido. En este tipo de negocios, hay que ser como una bala, porque si no, ya perdiste", expresó, dejando claro que el registro fue una acción estratégica y no una apropiación definitiva de la marca.

Además, la conductora aclaró que el registro es transferible y que actualmente se está llevando a cabo la cesión de la marca a Gerardo Pe, Abneer Robles y Mario Irivarren.